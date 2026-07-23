ktr counter to cm revanth reddy on neet paper leak row: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల కొడంగల్ లో పర్యటించారు. తన ఎస్ ఐ ఆర్ నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొడంగల్ ర్యాలీలో సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలపై స్పందించారు. తెలంగాణలో 2019లో జరిగిన ఇంటర్ ఎగ్జామ్ కేటీఆర్ బినామి సంస్థ గ్లోబరినా అవకతవకలకు పాల్పడటంతో 25 మంది విద్యార్థులు సూసైడ్ చేసుకున్నారన్నారు.
2023 లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పప్పులుడకవని అదే సంస్థ కేటీఆర్ సహకారంతో కేంద్రంలోని పెద్దలతో సంప్రదించి పేరు మార్చుకుందని ఆరోపించారు. ఇదే గ్లోబరినా సంస్థ సీబీఎస్ ఈ జవాబు పత్రాలను దిద్దే కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని అవకతవకలకు పాల్పడిందన్న క్రమంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తో ఒప్పందం చేసుకుని మరింత అక్రమాలకు పాల్పడిందని సీఎం రేవంత్ బీఆర్ఎస్ పై ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఈ ఆరోపణలపై కేటీఆర్ తన దైన శైలీలో మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
కనీసం ఒక్కసారైనా చీఫ్ మినిస్టర్లా ప్రవర్తించు రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ వల్లే పేపర్ లీక్లు జరిగాయన్న రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణలను ఖండించారు. పేపర్ లీక్ లాంటి దురదృష్టకర ఘటనపై ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేయడం నీ పదవికే అవమానకరమని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గ్లోబరీనాతో బీఆర్ఎస్కు గానీ, నా కుటుంబానికి గానీ, నాకు గానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. త్వరలో నీకు లీగల్ నోటీసులు పంపిస్తాను, క్షమాపణ చెప్పకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తెల్చి చెప్పారు.
నీ అసభ్యకరమైన, అర్థంలేని ఆరోపణలకు చాలాసార్లు నేను స్పందించనని, అందుకని నీతో ఏకీభవిస్తున్నానని కాదని కేటీఆర్ కౌంటర్ వేశారు.
బురదలో కుస్తీ పట్టడం నాకు ఇష్టం లేదని.. అందుకే మౌనంగా ఉంటానని అన్నారు. తన మౌనాన్ని భయం అని మాత్రం అనుకొవద్దని కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై తనదైన శైలీలో కౌంటర్ ఇచ్చారు.
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