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Ktr: బురదలో కుస్తీ పట్టవద్దని మౌనంగా ఉంటా.!. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.!. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

ktr fires on cm revanth reddy: కేసీఆర్, కేటీఆర్ వల్లే నీట్ పేపర్ లీక్‌లు జరిగాయన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణలపై  కేటీఆర్ తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో పేపర్ లీక్ లాంటి దురదృష్టకర ఘటనపై ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేయడం నీ పదవికే అవమానకరమని రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:59 PM IST
Ktr: బురదలో కుస్తీ పట్టవద్దని మౌనంగా ఉంటా.!. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.!. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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