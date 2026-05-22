ktr fires on cm revanth reddy govt and bandi Sanjay on pocso case row: తెలంగాణలో రాజకీయలు ప్రస్తుతం బండి భగీరథ్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. అన్ని పార్టీలు పరస్పరం ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడుతూ బండి భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేశామని అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కానీ కేంద్ర మంత్రి మాత్రం లాయర్లతో కలిసి బండి భగీరథ్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడని అన్నారు. ఈ మాటలు చూస్తుంటే వీరి మధ్య ఉన్న చీకటి ఒప్పందం ఏంటో తెలిసి పోతుందన్నారు. ఆయన లొంగుబాటు అంటే, ఈయన అరెస్టు అని చెప్పడం చాలా హస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు.
ఇద్దరు తోడు దొంగల్లా మారారని, కొత్త డ్రామాలకు తెరతీశారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి హైట్ ఒక్కటే తక్కువ అనుకున్నానని, కానీ బుర్ర కూడా తక్కువేనని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బండి రథ్ ను ముందుస్తు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నించారని, హైకోర్టులో తీర్పురాదని గ్రహించి పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయారన్నారు.
ఒక అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగితే బీజేపీ వారు వివరాలు బైటపెట్టారన్నారు. పేట్ బషీరాబాద్లో 15 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయని, వారంతా బీజేపీవారే అని కేటీఆర్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. తెలంగాణలో 80 శాతం పంట కొనుగోళ్లు చేశారని నిరూపిస్తే మేము ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొనడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నంత కాలం వచ్చే సీజన్లో కూడా రైతులకు ఇబ్బంది తప్పదని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నా కుటుంబం గురించి కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిచాలా నీచంగా మాట్లాడాడని అన్నారు. కానీ నేనెప్పుడు నోరు జారలేదన్నారు. బండి సంజయ్ కొడుకు స్థానంలో సామాన్యుడు ఉంటే ఇలాగే ఉండేదా.. ?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. నా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టిన ఎదుర్కొంటానని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
తండ్రి పేరు దాచుకునేటోన్ని కాదని, కొడుకు పేరుకు నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పుకునేటోన్ని అంతకంటే కాదని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. దయచేసి కొడుకు పేరు, నా పేరు జత చేసి, రాయకండి అని గ్యాగ్ ఆర్డర్లు తెచ్చుకునే వ్యక్తిని కాదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
