ktr speech in yuva sangrama sadassu: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సరూర్ నగర్ లో యువ సంగ్రమ సదస్సును నిర్వహించింది. దీనికి భారీగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తరలి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో నిరుద్యోగులు సభలో మాట్లాడుతూ తమను జాబ్ క్యాలెండర్లు అని, 2 లక్షల ఉద్యోగాల పేరిట మోసం చేశారంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ పై తనదైన స్టైల్ లో విరుచుకుపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి.. ఆనాడు మా రాష్ట్ర నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన అశోక్ నగర్ గుర్తుందా రాహుల్ గాంధీ?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిన్ తాగి చావమంటావా
దమ్ముంటే సెక్యూరిటీ లేకుండా రా రేవంత్ రెడ్డి
ఎవడు బ్రతకాలో, ఎవడు సావాలో మా పోలీస్ అభ్యర్థులే తెలుస్తారు
- కేటీఆర్ https://t.co/qoWg4aFmgJ pic.twitter.com/VDlY8cW56x
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 18, 2026
సీఎం రేవంత్ జాబ్ నోటిఫికేషన్లు అడిగితే ఎండ్రిన్ తాగి చావాలని అంటున్నాడు.. దమ్ముంటే సెక్యూరిటీ లేకుండా నిరుద్యోగుల మధ్యలోకి రావాలని.. ఎవడు బ్రతకాలో, ఎవడు సావాలో మా పోలీస్ అభ్యర్థులే తెలుస్తారంటూ ఏకీపారేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీ నుండి వచ్చి బిస్కెట్లు తిని మనకు కూడా కొన్ని బిస్కెట్లు వేశాడని అన్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఉద్యోగాలు పీకేస్తే ఒకటే సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని మోసం చేశాడంటూ విమర్శలు గుప్పించారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని నవంబర్ 2023లో కాంగ్రెస్ వాళ్లు జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించి, అన్ని పత్రికల్లో మొదటి పేజీలో ప్రకటనలు విడుదల చేశారన్నారు. ఓటు కొట్టు.. జాబ్ పట్టు అని ఆఫర్ ఇచ్చారని.. ఇవాళ నోటిఫికేషన్ అంటే.. ఉలుకు లేదు.. పలుకు లేదని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం రేవంత్.. జాబులు నింపడం లేదు కానీ రాహుల్ గాంధీ జేబులు మాత్రం జోరుగా నింపుతున్నాడన్నారు.
జాబ్ క్యాలెండర్కు మాత్రం నై నై.. స్కామ్ క్యాలెండర్కు సై సై అంటున్నారని విమర్శలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి 70 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్లు నోటిఫికేషన్లతో సహా రుజువు చేస్తే శాశ్వతంగా రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. అవసరమైతే రాహుల్ గాంధీకి జై కొడతా.. రుజువు చేసే దమ్ముందా రేవంత్ రెడ్డి?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఒక జిత్తులమారి ముసలి నక్క కాంగ్రెస్ యువజనాన్ని తెలివిగా చిత్తు చేసిందన్నారు.
ఒక నక్క ఎవరినీ మోసం చేయనని ప్రమాణం చేసిందట, తోటి జంతువులను ఇక చంపనని ఒక పులి పశ్చాత్తాపపడిందట.. ఇవాళ వీళ్ల మాటలు వింటుంటే 60 ఏళ్లు నెత్తురుకు మరిగిన కాంగ్రెస్ ఏ రకంగా మోసం చేసిందో గుర్తు తెచ్చుకోవాలని యువతలో చైతన్యం నింపారు. పాత కేటుగాళ్లు, కొత్త డూప్లికేట్ గాళ్లు కలిసి తెలంగాణ యువత మీద నకిలీ ప్రేమను కురిపిస్తూ విసిరిన వల పేరే యూత్ డిక్లరేషన్ అంటూ కేటీఆర్ ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ యూత్ డిక్లరేషన్లో 24 హామీలు ఇస్తే, ఒక్క హామీ కూడా నెరవేరలేదన్నారు. అంతే కాకుండా.. గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో.. టీ హబ్లో పురుడు పోసుకున్న స్కైరూట్ అనే కంపెనీ ఈరోజు శ్రీహరికోట నుంచి ప్రైవేట్ రాకెట్ను పంపిందన్నారు. 79 ఏళ్ల భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ రాకెట్ను పంపడం ఇదే మొదటిసారి అని కేసీఆర్ పాలపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
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