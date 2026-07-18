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Yuva Sangrama Sadassu: ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిన్ తాగి చావమంటారా..?.. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ktr fires on cm revanth reddy: రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీ నుండి వచ్చి బిస్కెట్లు తిని మనకు కూడా కొన్ని బిస్కెట్లు వేశాడాంటూ కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఉద్యోగాలు పీకేస్తే ఒకటే సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడని ఇప్పుడు ఏమైందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:31 PM IST
Yuva Sangrama Sadassu: ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిన్ తాగి చావమంటారా..?.. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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