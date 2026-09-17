/KTR: రేవంత్ రెడ్డి.. మీది నోరా మోరా..?.. కేసీఆర్ పై భూకబ్జా ఆరోపణలపై ఇచ్చిపడేసిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..

Ktr Slams on cm revanth reddy over land scam allegations on kcr: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలొ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ పై చేసిన భూకబ్జా ఆరోపణలపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆక్ పాక్ కరేపాక్ అన్నట్టు.. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి 2 గంటలు ఏం మాట్లాడారో ఎవరికీ ఏం అర్థం కాలేదన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డీ.. మీది నోరా మోరా?
గవర్నమెంట్ లో పురావస్తు పరిశోధక శాఖ ఉన్నట్టు.. రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ముఖ్యమంత్రి అని కాకుండా పురావస్తు పరిశోధక శాఖ ముఖ్య సంచాలకుడు అని పేరు పెట్టాలి
మూడేళ్ల నుంచి తవ్వుతూనే ఉన్నారు.. చివరికి కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టిర్రు
నిన్నటిదాకా కేసీఆర్ కి… pic.twitter.com/EhDSaaE3aF
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 17, 2026
ఈ అపార అజ్ఞాన ఖని.. శ్రీశ్రీ ఏమన్నారు అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఎవరికీ చదువు రాక ఏం తెల్వక దిక్కులు చూస్తూ ఉండిపోయారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రగతి భవన్ లో 150 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయని చిల్లర ప్రచారం చేసిన దాంట్లో ఎంత వాస్తవం ఉందో.. నిన్న సీఎంగా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో అంతే వాస్తవం ఉందని విమర్శించారు. ఆరోజుల్లో ప్రగతి భవన్ లో బంగారు బాత్రూంలు ఉన్నాయని చేసిన చిల్లర ఆరోపణల్లో ఎంత నిజముందో.. నిన్న చేసిన ఆరోపణల్లోనూ అంతే నిజముందన్నారు.
నిన్నటిదాకా కేసీఆర్ కి వెయ్యి ఎకరాల ఫార్మ్ హౌస్ ఉందని ఏ కంపు నోరుతో ప్రచారం చేసారో.. నిన్న అదే కంపు నోరుతో 67 ఎకరాలు ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారని కేటీఆర్ ఏకీపారేశాడు. 2014 ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో స్వయంగా కేసీఆర్ ప్రకటించారని, ఇందులో రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి ఏముందంటూ సెటైర్లు వేశారు.
గతంలో మీరు చెప్పిన వెయ్యి ఎకరాల మాట నిజమే అయితే.. నిన్న మీరు చెప్పిన 67 ఎకరాల సంగతి ఏంది? అంటూ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. మిగతా 933 ఎకరాలు ఎక్కడికి పోయాయి..? మీరు ఎత్తుకుపోయారా? మీరు కబ్జా చేసారా?.. ఆ 933 ఎకరాలు ఎక్కడికి పోయాయో చూపిస్తే మేమే రాసి ఇచ్చేస్తాం.. ముందు దీనికి సమాధానం చెప్పండని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఒకవేళ ఇది నిజం అని తెలకుంటే... ఇన్ని రోజులు చేసిన పిచ్చి మాటలు, వెకిలి మాటలు, వల్గర్ మాటలకు మీరు క్షమాపణ చెప్పాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కేటీఆర్ చురకలు పెట్టారు.
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