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KTR: రేవంత్ రెడ్డి.. మీది నోరా మోరా..?.. కేసీఆర్ పై భూకబ్జా ఆరోపణలపై ఇచ్చిపడేసిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..

ktr fires on cm revanth reddy: రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రగతి భవన్ లో 150 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయని చిల్లర ప్రచారం చేసిన దాంట్లో ఎంత వాస్తవం ఉందో.. నిన్న సీఎంగా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో అంతే వాస్తవం ఉందని కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా కేసీఆర్ వెయ్యి ఎకరాలు కబ్జా చేశారన్న దానిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 17, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:22 PM IST
KTR: రేవంత్ రెడ్డి.. మీది నోరా మోరా..?.. కేసీఆర్ పై భూకబ్జా ఆరోపణలపై ఇచ్చిపడేసిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: రేవంత్ రెడ్డి.. మీది నోరా మోరా..?.. కేసీఆర్ పై భూకబ్జా ఆరోపణలపై ఇచ్చిపడేసిన కేసీఆర్.. వీడియో వైరల్..
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