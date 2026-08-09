/Hyderabad: హైదరాబాద్ ఘనంగా కొనసాగుతున్న బోనాల సంబరాలు.. పలు ఆలయాల్ని దర్శించుకున్న కేటీఆర్..

Ktr visits several temple in hyderabad amid bonalu festival: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆషాడ మాసం బోనాల సంబరాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఊరు వాడ, పల్లె పట్నం అని తేడాలేకుండా ప్రజలంతా అమ్మవారికి భక్తితో బోనాల్ని సమర్పిస్తున్నారు. పోతురాజుల విన్యాసాలు, శివసత్తుల నాట్యాలతో బోనాల సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. పోలీసులు కూడా బోనాల సమర్పించడానికి వచ్చే మహిళలు ఇబ్బందులు పడకుండా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు.. ఇప్పటికే మద్యం షాపులు ఈ రోజు మూసి వేచి ఉంచాలని ఆదేశించారు. మప్టీల్లో పోలీసులు ఆకతాయిల పనిపట్టడానికి రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాన ఆలయాలతో పాటు ప్రతిగల్లీలో కూడా బోనాలు సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
బోనాల పండుగ సందర్భంగా..
శ్రీ అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి అమ్మవారిని, లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసిన @KTRBRS
ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ 👇🏻
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములకు బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు.
అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రతి ఒక్కరిపై ఉండాలి.… pic.twitter.com/aUw5lGTosM
— BRS Party (@BRSparty) August 9, 2026
ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హైదరాబాద్ లోని పలు ఆలయాల్ని దర్శించుకున్నారు. కేటీఆర్ తో పాటు మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కూడా ఉన్నారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా నాంపల్లిలోని శ్రీ ఏడు గుళ్ల పోచమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న కేటీఆర్ దర్శించుకున్నారు.
ఆ తర్వాత చార్మినార్ వద్ద గల భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని, శ్రీ అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న కేటీఆర్ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు కేటీఆర్ తో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీలు పడ్డారు.
మరోవైపు తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి జరగాలని, రైతన్నలు, నిరుద్యోగులు, ప్రజలుకష్టాలన్ని దూరం కావాలని అమ్మవార్లను వేడుకున్నట్లే కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. బోనాల పండగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ అంతట ఆధ్యాత్మిక భావం వెల్లివెరిసిందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.