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Hyderabad: హైదరాబాద్ ఘనంగా కొనసాగుతున్న బోనాల సంబరాలు.. పలు ఆలయాల్ని దర్శించుకున్న కేటీఆర్..

Hyderbad bonalu festival: బోనాల పండగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసిన గుళ్లన్ని భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో  పోలీసులు సైతం ఈ రోజు పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ లు చేపట్టారు. భారీగా బలగాల్ని మోహరించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:49 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ ఘనంగా కొనసాగుతున్న బోనాల సంబరాలు.. పలు ఆలయాల్ని దర్శించుకున్న కేటీఆర్..
Image Credit: ktrinbonalufestivalhyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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