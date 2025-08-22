English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kukatpally Sahasra Murder: వీడిన కూకట్ పల్లి బాలిక హత్యకేసు మిస్టరీ.. పక్కాగా ప్లాన్ పేపర్ మీద రాసుకుని మరీ.. షాక్‌లో పోలీసులు..

Kukatpally Sahasra murder case: కూకట్ పల్లి సహస్రఅనే బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు సీరియస్ గా తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ  ఘటనలో పోలీసులు బాధిత కుటుంబం ఇంటి చుట్టు ఉన్న సీసీకెమెరాల్ని జల్లెడబట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:08 PM IST
  • కూకట్ పల్లి బాలిక ఘటనలో కీలక పరిణామం..
  • కేసును ఛేదించిన పోలీసులు..

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
5
Snake Control
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!
7
chandra grahan 2025 negative effect zodiac sign
Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!
Kukatpally Sahasra Murder: వీడిన కూకట్ పల్లి బాలిక హత్యకేసు మిస్టరీ.. పక్కాగా ప్లాన్ పేపర్ మీద రాసుకుని మరీ.. షాక్‌లో పోలీసులు..

Kukatpally murder accused arrested by Hyderabad police:  హైదరాబాద్ లో కూకట్ పల్లి మైనర్ బాలిక హత్య ఘటన పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. ఈనెల 18న మధ్యాహ్నం సమయంలో బాలిక సహస్ర ఇంట్లో ఉండగా.. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా రోజులానే తమ ఉద్యోగాలకు వెళ్లారు. తండ్రి మధ్యాహ్నం సమయంలో ఇంటికి వచ్చి చూడగా కూతురు రక్తపు మడుగులో పడింది. వెంటనే చుట్టుపక్కైల వారికి సమాచారం ఇచ్చాడు.

బాలికపై గొంతు పిసికి, 21 సార్లు కత్తితో పొడిచిన ఆనవాళ్లు పోస్ట్ మార్టంలో రిపోర్టులో బైటపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన  పోలీసులు ఈ ఘటనలో పలు కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఎలాంటి క్లూలు దొరక్క పొవడంతో పోలీసులు పలు కోణాల్లోవీరి నివాసం ఉంటున్న చుట్టుపక్కల వారిని సైతంకొంత మందిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు.

చివరకు బాలిక తండ్రిని సైతం పోలీసులు అనుమానంతో విచారించారు. ఈ క్రమంలో పక్క బిల్డింగ్ లో ఉన్న ఒక బాలుడి కదలికలు  అనుమానంగా ఉండటంతో పోలీసులు అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. అతను పొంతనలేని  సమాధానాలు చెప్పడంతో... తమదైన స్టైల్ లో విచారించారు. దీంతో  ఈ ఘోరం తాను చేసినట్లు అంగీకరించాడు.

ఈ బాలుడు పదో తరగతి చదువుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. సహస్ర ఇంటి పక్కన బిల్డింగ్ లో ఉంటున్న బాలుడు ఉంటున్నాడు.  ఇంట్లో ఎవరు లేరనుకొని చోరీకి వచ్చాడు. కానీ అప్పటికే బాలిక ఉండటంతో అతను చోరీ చేసుకుని వెళ్తుండగా ఆమె అడ్డుకుంది.  దీంతో అతను బాలిక గొంతు పిసికి చంపేశాడు. అప్పటికే పక్కా ప్లాన్తో కత్తితో వచ్చాడు. బాలిక చనిపోయిందో లేదో అనుకుని.. ఆమెను ఇష్టమున్నట్లు 21 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు.  ఆ తర్వాత రూ. 80 వేలను తీసుకుని పారిపోయాడు.

అయితే.. దోంగతనంను ముందే పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం పేరర్ మీద రాసి పెట్టుకుని మరీ బాలుడు చోరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇంగ్లీష్ లో దొంగతనం గురించి బాలుడు రాసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.  బాలుడు పక్క బిల్డింగ్ నుండి లోపలికి వచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఎట్టకేలకు కూకట్ పల్లి బాలిక మర్డర్ కేసును ఛేదించారు. ప్రస్తుతం బాలుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు తదుపరి చర్యలకు సిద్దమౌతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadKukatpally murder caseSahasra murder caseKukatpally sahasra murder case

Trending News