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లాల్ దర్వాజా అమ్మవారికి వేలాది మంది మహిళల నక్షత్ర హారతి.. ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారుతున్న పాతబస్తీ! వీడియో

హైదరాబాద్‌లో ఆషాడ బోనాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. బోనాల ఉత్సవాలు ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. పాతబస్తీలోని లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాలి అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నక్షత్ర హారతి సందర్భంగా వేలాది మంది మహిళలు అమ్మవారికి హారతి ఇవ్వడంతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి నెలకొంది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 08, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:23 AM IST
లాల్ దర్వాజా అమ్మవారికి వేలాది మంది మహిళల నక్షత్ర హారతి.. ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారుతున్న పాతబస్తీ! వీడియో
Image Credit: Nakshatra Aarti Hyderabad Bonalu 2026: Instagram

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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