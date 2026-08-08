/లాల్ దర్వాజా అమ్మవారికి వేలాది మంది మహిళల నక్షత్ర హారతి.. ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారుతున్న పాతబస్తీ! వీడియో

Nakshatra Aarti Hyderabad Bonalu 2026: ఆషాడ మాస బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి. గత వారం సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. రేపు, ఆగస్టు 9వ తేదీన హైదరాబాద్ పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజాలోని సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ నక్షత్ర హారతిని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించగా, దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఆషాడ మాస బోనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ సిద్ధమైపోయింది. పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారికి నక్షత్ర హారతిని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వేలాది మంది మహిళలు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి ఆలయానికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని, భక్తిశ్రద్ధలతో హారతులు సమర్పించారు. 'జై మహంకాళి' నినాదాలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగిపోయింది. మహిళలందరూ అమ్మవారికి మంగళహారతి సమర్పించిన దృశ్యం ఎంతో ఆకట్టుకోగా, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆషాడ మాసం చివరి ఆదివారం బోనాల జాతర నేపథ్యంలో, రేపు సిటీలోని అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడనున్నాయి. రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, పోతరాజుల విన్యాసాలు మరియు శివసతుల పూనకాలతో నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. మహిళలు భక్తిశ్రద్ధలతో బోనాలను సమర్పించనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లను ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసుల భారీ బందోబస్తు మధ్య హైదరాబాద్లో చివరి వారం బోనాలు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా విధించారు.
శిఖర హారతి ప్రత్యేకత..
118వ బోనాల జాతరలో విశేషంగా నిర్వహిస్తున్న శిఖర హారతి కేవలం లాల్ దర్వాజా దేవాలయంలోనే జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా వివిధ జిల్లాల నుండి, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా వేలాది మంది మహిళలు వచ్చి హారతి ఇస్తున్నారు. చూడటానికి కనులపండువగా ఉంది. శిఖరం నుండి వచ్చే ఆ శక్తి అమ్మవారి పీఠానికి చేరుకుని, ఆ శక్తి అందరికీ అందాలనే ఉద్దేశంతో మన పూర్వీకులు ఈ శిఖర హారతిని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎటువంటి లోటు లేకుండా, నిర్విగ్నంగా కొనసాగిస్తూ ఈరోజు వేలాది మంది మహిళలు శిఖర హారతిని నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, ఎండోమెంట్ సిబ్బంది, పోలీస్ శాఖ, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది అందరూ సమన్వయంతో ఈ హారతి జరిగింది.
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