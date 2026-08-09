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Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్ దర్వాజా బోనాలు..వైన్స్ బంద్, ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!

Lal Darwaza Bonalu 2026: తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోన్న ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాలు తుదిదశకు చేరాయి. లాల్ దర్వాజా శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు నేడు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని.. హైదరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలతో పాటు వైన్ షాపులు బంద్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 09, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:17 AM IST
Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్ దర్వాజా బోనాలు..వైన్స్ బంద్, ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్ దర్వాజా బోనాలు..వైన్స్ బంద్, ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!
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