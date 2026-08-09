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హైదరాబాద్ బోనాలు క్లైమాక్స్.. లాల్‌దర్వాజా సింహవాహినికి ఘనంగా బలిహరణం, రేపే భవిష్యవాణి!

తెలంగాణలో నెల రోజుల పాటు సాగిన బోనాల జాతర నేడు చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. గత నెల 16న గోల్కొండలో మొదలైన ఈ వేడుకలు, నేడు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో వైభవంగా ముగియనున్నాయి. లాల్ దర్వాజాలోని సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం జాతరకు సిద్ధమైంది. భాగ్యనగరం అంతటా బోనాల సందడి నెలకొంది. రాత్రి నుండే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 09, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:10 AM IST
హైదరాబాద్ బోనాలు క్లైమాక్స్.. లాల్‌దర్వాజా సింహవాహినికి ఘనంగా బలిహరణం, రేపే భవిష్యవాణి!
Image Credit: Laldarwaza Simhavahini Bonalu 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైదరాబాద్ బోనాలు క్లైమాక్స్.. లాల్‌దర్వాజా సింహవాహినికి ఘనంగా బలిహరణం, రేపే భవిష్యవాణి!
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