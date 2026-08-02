/లష్కర్ బోనాలు ధూంధాం.. అమ్మవారికి సాంప్రదాయబద్ధంగా బోనాలు ఎత్తిన సజ్జనర్, మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీ!

Secunderabad Bonalu 2026: ప్రతి సంవత్సరం ఆషాడ మాసంలో బోనాల వేడుకలు నిర్వహించడం తెలిసిందే. నేడు ఆగస్టు 2వ తేదీన సికింద్రాబాద్ లష్కర్ బోనాలు జరుగుతున్నాయి. 1813లో ప్లేగు వ్యాధి నగరాలను అతలాకుతలం చేసిన సమయంలో, మధ్యప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినిలో అమ్మవారిని ప్రార్థించి, హైదరాబాద్ సైనిక దళం నగరాన్ని కాపాడాలని కోరారు. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో పరిస్థితి చక్కబడటంతో, ఉజ్జయిని నుంచి అమ్మవారిని తెచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు. అప్పటి నుండి ప్రతి ఏడాది బోనాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఇక్కడ ఉండే బ్రిటిష్ సైనికాదళాలను లష్కర్ అని పిలిచేవారు. అందుకే ఈ లష్కర్ బోనాలు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి. ఇక్కడి భవిష్యవాణిని దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు నమ్ముతారు.
ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఈరోజు అమ్మవారు తొలి దర్శనం ఇచ్చారు. సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల జాతరను హైదరాబాదులు ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచి గుడి తలుపులు తెరిచి, పూజారులు అమ్మవారిని తీరొక్క పువ్వులతో అలంకరించారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి పొన్నం కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకుని సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బోనం సమర్పించారు. ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలని, తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలని ఆయన అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. ఈ అతిపెద్ద ఉత్సవానికి నగరం సిద్ధమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు పడాలని కూడా ఆయన కోరుకున్నారు. ఆయనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ పూజలో పాల్గొన్నారు. మహిళలకు ,జోగినీలకు అధికారులు ప్రత్యేక లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు.
మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి బోనం..
మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కూడా తన కుటుంబంతో కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి వచ్చిన ఆయన దంపతులకు అధికారులు ప్రత్యేకంగా ఘనస్వాగతం పలికి, తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన మల్లారెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సీపీ..
హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకోగా, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు. సాధారణంగా పోలీస్ యూనిఫారంలో కనిపించే సీపీ, ఈసారి కుటుంబంతో కలిసి సంప్రదాయ దుస్తుల్లో బోనంతో దర్శనమివ్వడం విశేషం. భక్తులకు బోనాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే, భద్రత ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు.
మరోవైపు, సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల లోపు సీఎం రేవంత్ కూడా పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించనున్నారు. రేపు భవిష్యవాణి, ఎల్లుండి అమ్మవారి ఊరేగింపు నిర్వహించనున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి జాతర కోసం పోలీసులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. శనివారం రాత్రి నుంచే ఆలయాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుని, పరిసర ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. జాతరను ప్రశాంత వాతావరణంలో, భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. మంత్రులు , ప్రజాప్రతినిధుల రాక దృష్ట్యా పటిష్టమైన భద్రత మధ్య ఈ లష్కర్ బోనాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ అతిపెద్ద బోనాల పండుగలో, నేడు అందరూ లష్కర్ సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. పోతరాజుల నృత్యాలు, ప్రముఖుల రాకలతో సికింద్రాబాద్ ప్రాంతమంతా జనంతో కళకళలాడుతూ మార్మోగిపోనుంది.
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