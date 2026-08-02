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లష్కర్ బోనాలు ధూంధాం.. అమ్మవారికి సాంప్రదాయబద్ధంగా బోనాలు ఎత్తిన సజ్జనర్, మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీ!

నేడు సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. తొలి రోజున అమ్మవారు తొలి దర్శనం ఇచ్చారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచి ఆలయ తలుపులు తెరవడంతో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు కూడా కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి అమ్మవారికి బోనం సమర్పించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 02, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:10 AM IST
లష్కర్ బోనాలు ధూంధాం.. అమ్మవారికి సాంప్రదాయబద్ధంగా బోనాలు ఎత్తిన సజ్జనర్, మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీ!
Image Credit: Secunderabad Bonalu 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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