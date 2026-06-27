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Hyderabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలో చిరుత పులి సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది..

Leopard spotted near shamshabad: శంషాబాద్ సమీపంలో ఉన్న చిన్మయ స్కూల్ ప్రాంతంలో చిరుత సంచారంను చూశామని స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసులు, ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:44 PM IST
Hyderabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలో చిరుత పులి సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలో చిరుత పులి సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్
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