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హైదరాబాద్ క్రైమ్: నెల రోజుల పసికందు కిడ్నాప్.. పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారంటే..!

Hyderabad Crime News: చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేస్తున్న ముఠాను చందానగర్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ గ్యాంగ్ లో ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి.. నెల రోజుల పసి రోజుల పసికందును రక్షించి తల్లికి అప్పగించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 03, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:03 PM IST
హైదరాబాద్ క్రైమ్: నెల రోజుల పసికందు కిడ్నాప్.. పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారంటే..!
Image Credit: Hyderabad Crime NewsSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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హైదరాబాద్ క్రైమ్: నెల రోజుల పసికందు కిడ్నాప్.. పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారంటే..!
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