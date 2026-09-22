Liquor shops closed in Hyderabad due to ganesh immersion: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గణపయ్య విగ్రహాల నిమజ్జనాల సందడి కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో వినాయక నిమజ్జనాలకు పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. అయితే..గణేష్ నిమజ్జనం వేళ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణలోని పలుజిల్లాల్లో లిక్కర్ షాపులను క్లోజ్ చేసి ఉంచాలని ఆబ్కారీఅధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గణేశ్ నిమజ్జనం నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో సెప్టెంబర్ 25 ఉదయం 6 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్ 26 ఉదయం 6 గంటల వరకు మద్యం అమ్మకాలపై నిషేధం విధించారు.
ముఖ్యంగా.. వైన్ షాపులు, కల్లు కాంపౌండ్లు, రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లను 24 గంటల పాటు మూసివేయాలని సీపీ డాక్టర్ ఎం. రమేష్, ఐపీఎస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నగరంలోని స్టార్ హోటళ్లు, రిజిస్టర్డ్ క్లబ్లలోని బార్లకు మాత్రం ఈ ఆంక్షల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
నిమజ్జన ఊరేగింపులు ప్రశాంతంగా జరిగేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇక తెలంగాణలోని మిగత జిల్లాలైన వరంగల్, కరీంనగర్, మెదక్, సిద్దిపేటలలో రేపు ఉదయం 6 నుంచి సెప్టెంబర్ 24 ఉదయం 6 వరకు వైన్స్ షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్ పరిధిలో సెప్టెంబర్ 25 ఉదయం 6 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 ఉదయం 6 వరకు లిక్కర్ షాపులు మూసి వేచి ఉంచాలని అధికారులు ఆదేశించారు.
తెలంగాణ ఎక్సైజ్ చట్టం-1968లోని సెక్షన్ 20 కింద ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని సీపీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే గణేష్ నిమజ్జనాలలో డీజేలను పోలీసులు నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే.
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