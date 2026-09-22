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Hyderabad: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో లిక్కర్ షాపులు మూసివేత.. డిటెయిల్స్..

Wines shops closed in Telangana: వినాయక నిమజ్జనంవేళ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలలో లిక్కర్ షాపులు మూసి వేయాలని పోలీసులు కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. తెలంగాణ ఎక్సైజ్ చట్టం-1968లోని సెక్షన్ 20 కింద ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:49 PM IST
Hyderabad: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో లిక్కర్ షాపులు మూసివేత.. డిటెయిల్స్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో లిక్కర్ షాపులు మూసివేత.. ఎందుకంటే..?..
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