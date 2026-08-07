/Hyderabad: హైదరాబాద్ మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.!. ఆ రోజున అన్ని వైన్స్ షాపులు బంద్.!.

Liquor shops remain closed in Hyderabad amid bonalu: హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసిన ఆషాడ బోనాల సందడి కన్పిస్తుంది. ప్రతి రోజు కూడా నగరం వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల వద్ద బోనాల జాతరలను నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఆషాడ బోనాల నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా పకట్బంది చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటికే బోనాల నేపథ్యంలో ఆగస్టు 8 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు రెండో శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం మూడు రోజుల పాటు అన్నిస్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో బోనాల నేపథ్యలో ఆగస్టు 9న లిక్కర్ షాపులు మూసి వేసి ఉంచాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మందుబాబులకు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ బోనాల పండగ వేళ బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా.. ఆ రోజు ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు వైన్ షాపులు, కల్లు దుకాణాలు, బార్లు మూసివేయాలని సీపీ రమేశ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా బోనాలు జరిగే కూకట్పల్లి, జీడిమెట్ల, అల్లాపూర్, మేడ్చల్, రాయదుర్గం, చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఈ ఆదేశాలు అమల్లో ఉంటాయని సీపీ రమేశ్ వెల్లడించారు.
ఈ ఆదేశాలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లకూ ఈ ఆదేశాలు వర్తిస్తాయని తెలిపారు. అయితే స్టార్ హోటళ్లలోని బార్లు, రిజిస్టర్డ్ క్లబ్లలోని బార్లకు మాత్రం మినహాయింపు ఉంటుందని సీపీ వెల్లడించారు. బోనాల నేపథ్యంలో మంచి భక్తిపూర్వకమైన వాతావరణంలో పండగ చేసుకొవాలని, ఇతరుల్ని ఇబ్బందులు కలిగేలా చర్యలు తీసుకొవద్దని ఆదేశించారు.
శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్గిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ హెచ్చరించారు. మరోవైపు పండగ అంటేనే చుక్క, ముక్క అని జరుపుకుంటారు. ఈ విషయం తెలిసిన కొంత మంది మందుబాబులు మాత్రం.. ఆ రోజున లిక్కర్ కోసం ముందు చూపుతో ఇప్పటికే పలు బ్రాండ్ లను ఇంట్లో తెచ్చుకునిస్టాక్ ఉంచుకున్నట్లు సమాచారం.
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