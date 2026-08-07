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Hyderabad: హైదరాబాద్ మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.!. ఆ రోజున అన్ని వైన్స్ షాపులు బంద్.!.

Wines shops closed in Hyderabad: సైబరాబాద్ పోలీసులు ముఖ్యంగా ఆగస్ట్ 9న ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 వరకు మద్యం దుకాణాలు మూసి వేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఆదేశాలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెల్చి చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:10 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.!. ఆ రోజున అన్ని వైన్స్ షాపులు బంద్.!.
Image Credit: wineshopsbandh(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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