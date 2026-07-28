Hyderabad Heavy Rain Live Updates: దిల్సుఖ్నగర్ ప్రాంతాల్లో..
మేఘాలు కమ్ముకుని మంగళవారం హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం కురిసింది. దిల్సుఖ్నగర్, కొత్తపేట, చంపాపేట, మలక్పేట పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. కార్యాలయాలు ముగించుకుని ఇళ్ల బాట పట్టిన వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ కారణంగా స్థానికులు అవస్థలు పడ్డారు.
Heavy Rain Live Updates: ఉరుములు మెరుపులతో హైదరాబాద్లోని గోషామహల్, నాంపల్లి, అసెంబ్లీ, అబిడ్స్, కోఠి, మంగళ్హట్ ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం కురిసింది. కుండపోత వర్షానికి రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వర్షం కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇళ్లకు వెళ్లాల్సిన సమయంలో వర్షం పడడంతో ఒక్కసారిగా వాహనాలు రావడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
Heavy Rain In Hyderabad.. ఉప్పల్ పరిసరాల్లో
హైదరాబాద్లోని నాచారం, మల్లాపూర్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్, ఉప్పల్, రామంతపూర్ పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షం పడడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
Heavy Heavy Rain Hyderabad.. నగర శివారులో..
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాలలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జేఎన్టీయూ, వివేకానంద నగర్, ప్రగతినగర్, ఆల్విన్ కాలనీ, ఎల్లమ్మ బండ, జగద్గిరిగుట్ట పరిసర ప్రాంతాలలో నల్లటి మబ్బులతో భారీ వర్షం కురుస్తుంది.
అన్నీ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
Heavy Rain Hyderabad Live Updates: హైదరాబాద్లోని అన్నీ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. పలు ప్రాంతాలు పూర్తిగా మేఘావృతం కావడంతో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. అనంతరం కొన్ని వర్షాలకు భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. దాదాపుగా నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వాన కురుస్తోంది. నగరం శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం పడింది. భారీ వర్షం కారణంగా హైదరాబాద్లో పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారింది. కార్యాలయాల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే సమయంలో వర్షం పడడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
Heavy Rain In Hyderabad: వర్షాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత హైదరాబాద్లో అతి భారీ వర్షం పడింది. ఎల్ నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడిప్పుడే వర్షాలు పడుతున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా అడపదడపా వర్షాలు కురుస్తుండగా హైదరాబాద్లో మంగళవారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం నుంచి మేఘాలు కమ్ముకోగా.. సాయంత్రానికి కుంభవృష్టి కురిసింది. హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. భారీ వర్షం కారణంగా హైదరాబాద్ ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. రోడ్లపైకి భారీ వరద చేరుకోవడంతో చాలా ప్రాంతాల్లో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర బారులు తీరడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఎక్కడెక్కడ ఎంత వర్షం? వర్షం ప్రభావంతో పరిస్థితి ఎలా మారిందో తెలుసుకుందాం. వర్షానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.