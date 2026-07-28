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Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో కుంభవృష్టి.. అన్నీ ప్రాంతాల్లో వర్ష బీభత్సం

Heavy Heavy Rain Hyderabad Here Live Updates: ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి హైదరాబాద్‌లో వర్షం దంచికొట్టింది. మధ్యాహ్నం నుంచి మేఘాలు కమ్ముకోగా సాయంత్రం కుంభవృష్టి పడింది. దీంతో హైదరాబాద్‌లోని అన్నీ ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. వర్షంతో ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. వర్షానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:10 PM IST
Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో కుంభవృష్టి.. అన్నీ ప్రాంతాల్లో వర్ష బీభత్సం
Image Credit: Hyderabad Rain Live Updates (Source: Zee Telugu News)
28 July 2026 07:09 PM (IST)

Hyderabad Heavy Rain Live Updates: దిల్‌సుఖ్‌నగర్ ప్రాంతాల్లో..
మేఘాలు కమ్ముకుని మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం కురిసింది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్, కొత్తపేట, చంపాపేట, మలక్‌పేట పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. కార్యాలయాలు ముగించుకుని ఇళ్ల బాట పట్టిన వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ కారణంగా స్థానికులు అవస్థలు పడ్డారు.

28 July 2026 07:06 PM (IST)

Heavy Rain Live Updates: ఉరుములు మెరుపులతో హైదరాబాద్‌లోని గోషామహల్, నాంపల్లి, అసెంబ్లీ, అబిడ్స్, కోఠి, మంగళ్‌హట్ ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం కురిసింది. కుండపోత వర్షానికి రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వర్షం కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇళ్లకు వెళ్లాల్సిన సమయంలో వర్షం పడడంతో ఒక్కసారిగా వాహనాలు రావడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది.

28 July 2026 07:03 PM (IST)

Heavy Rain In Hyderabad.. ఉప్పల్‌ పరిసరాల్లో
హైదరాబాద్‌లోని నాచారం, మల్లాపూర్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్, ఉప్పల్‌, రామంతపూర్ పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షం పడడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

28 July 2026 06:21 PM (IST)

Heavy Heavy Rain Hyderabad.. నగర శివారులో..
హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాలలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జేఎన్టీయూ, వివేకానంద నగర్, ప్రగతినగర్, ఆల్విన్ కాలనీ, ఎల్లమ్మ బండ, జగద్గిరిగుట్ట పరిసర ప్రాంతాలలో నల్లటి మబ్బులతో భారీ వర్షం కురుస్తుంది.

28 July 2026 06:19 PM (IST)

అన్నీ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
Heavy Rain Hyderabad Live Updates: హైదరాబాద్‌లోని అన్నీ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. పలు ప్రాంతాలు పూర్తిగా మేఘావృతం కావడంతో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. అనంతరం కొన్ని వర్షాలకు భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. దాదాపుగా నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వాన కురుస్తోంది. నగరం శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం పడింది. భారీ వర్షం కారణంగా హైదరాబాద్‌లో పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారింది. కార్యాలయాల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే సమయంలో వర్షం పడడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

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TAGS:
Heavy Rain
IMD
Hyderabad
heavy flood
Heavy Heavy Rains
Monsoon 2026
el nino
Hyderabad Rain Live Updates

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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