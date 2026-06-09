Heavy Rains Live Updates... హైటెక్సిటీలో వర్షం బీభత్సం
ఐటీ కారిడార్లో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ వర్షానికి సైబరాబాద్ పరిధిలో భారీగా స్తంభించిన ట్రాఫిక్. వర్షం ప్రభావంతో భారీగా వరద నిలిచిపోవడంతో గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీలో స్తంభించిన వాహనాల రాకపోకలు. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్లో కూడా వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
Heavy Rains Live Updates .. సరూర్నగర్లో..
హైదరాబాద్లోని సరూర్ నగర్, మలక్పేట్, సైదాబాద్, మీర్పెట్, కొత్తపేట పరిసర ప్రాంతంలో వర్షం. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. సరూర్నగర్ చెరువులోకి కొంత వరద చేరింది.
Heavy Rains Live Updates.. జిల్లాల్లోనూ భారీ వాన
హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షం పడుతోంది. ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం దంచికొడుతోంది. సంగారెడ్డి, సిద్ధిపేట, మెదక్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, నారాయణఖేడ్, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లావ్యాప్తంగా అధికారులను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
Heavy Rains Live Updates.. పాతబస్తీలో
హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ ప్రాంతంలో కూడా వర్షం దంచికొట్టింది. పాతబస్తీలోని సంతోశ్ నగర్, కాంచన్బాగ్, చార్మినార్, బహదూర్పురా, చంద్రయాన్ గుట్ట, ఫలక్నుమా, యాకుత్పురా, దారుల్షిఫా, అలియాబాద్లో వర్షం కురుస్తోంది.
Heavy Rains Live Updates.. సికింద్రాబాద్ పరిసరాల్లో
హైదరాబాద్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి వర్షం దంచికొట్టింది. హైదరాబాద్లోని నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, హబ్సిగూడ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్, లాలాగూడ, లాలాపేట పరిసర ప్రాంతాలలో వర్షం కురుస్తోంది. ఈ వర్షం కారణంగా వాహనదారులు, వ్యాపారస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.
Hyderabad Heavy Rains Live Updates... కూకట్పల్లి పరిసరాల్లో..
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని కేపీహెచ్బీ కాలనీ, జేఎన్టీయూ , మూసాపేట్, వై జంక్షన్, పాపిరెడ్డి నగర్, ఆస్బెస్టాస్ కాలనీ, దీనబంధు కాలనీ, ప్రగతి నగర్, వెంకటేశ్వర నగర్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడింది. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వాతావరణం మారిపోయి వాన కురిసింది. గాలి తీవ్రంగా మొదలవడంతో ప్రజలు చెట్ల కింద, కరెంటు పోల్స్ సమీపంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Southwest Monsoon In Hyderabad: ఇన్నాళ్లు వేసవికాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతతో అల్లాడిన ప్రజలు ఇక ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మృగశిర కార్తె ప్రారంభమవడంతో వేసవికాలం ముగిసిపోయి వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. వర్షాకాలం ప్రారంభమైన రెండో రోజే హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం పడింది. నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి రాష్ట్రమంతటా విస్తరిస్తున్నాయి. నైరుతి రుతుపవనాలు హైదరాబాద్లోకి కూడా ప్రవేశించడంతో దాని ప్రభావంతో కుండపోత వాన కురిసింది. హైదరాబాద్ నగరం నలువైపులా కుండపోత వర్షం పడింది. ఈ వర్షంతో వాహనదారులు, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. భారీ వరద పోటెత్తడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.