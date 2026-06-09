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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచికొడుతున్న వర్షం.. తెలంగాణ జిల్లాల్లో కూడా కుండపోత

Heavy Rain In Hyderabad And Telangana A Head Southwest Monsoon Entry: వేసవికాలం ముగిసిపోయి తెలంగాణలో వానాకాలం ప్రారంభమైంది. నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడంతో హైదరాబాద్‌ తడిచి ముద్దయ్యింది. మృగశిర కార్తె ప్రారంభమైన రెండో రోజే హైదరాబాద్‌లో వర్షం దంచికొట్టింది. ఈ వర్షంలో ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు తడిసి ముద్దయ్యారు. ఈ వర్షాలకు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 09, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:36 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచికొడుతున్న వర్షం.. తెలంగాణ జిల్లాల్లో కూడా కుండపోత
Image Credit: Heavy Rains In Hyderabad
09 June 2026 06:33 PM (IST)

Heavy Rains Live Updates... హైటెక్‌సిటీలో వర్షం బీభత్సం

ఐటీ కారిడార్‌లో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ వర్షానికి సైబరాబాద్ పరిధిలో భారీగా స్తంభించిన ట్రాఫిక్. వర్షం ప్రభావంతో భారీగా వరద నిలిచిపోవడంతో గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్‌ సిటీలో స్తంభించిన వాహనాల రాకపోకలు. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్‌నగర్‌లో కూడా వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

09 June 2026 06:32 PM (IST)

Heavy Rains Live Updates .. సరూర్‌నగర్‌లో..

హైదరాబాద్‌లోని సరూర్ నగర్, మలక్‌పేట్, సైదాబాద్, మీర్‌పెట్, కొత్తపేట పరిసర ప్రాంతంలో వర్షం. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. సరూర్‌నగర్‌ చెరువులోకి కొంత వరద చేరింది.

09 June 2026 06:27 PM (IST)

Heavy Rains Live Updates.. జిల్లాల్లోనూ భారీ వాన

హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షం పడుతోంది. ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం దంచికొడుతోంది. సంగారెడ్డి, సిద్ధిపేట, మెదక్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, నారాయణఖేడ్, మహబూబాబాద్‌, వరంగల్ జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లావ్యాప్తంగా అధికారులను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

09 June 2026 06:22 PM (IST)

Heavy Rains Live Updates.. పాతబస్తీలో
హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీ ప్రాంతంలో కూడా వర్షం దంచికొట్టింది. పాతబస్తీలోని సంతోశ్‌ నగర్, కాంచన్‌బాగ్, చార్మినార్, బహదూర్‌పురా, చంద్రయాన్ గుట్ట, ఫలక్‌నుమా, యాకుత్‌పురా, దారుల్‌షిఫా, అలియాబాద్‌లో వర్షం కురుస్తోంది.

09 June 2026 06:13 PM (IST)

Heavy Rains Live Updates.. సికింద్రాబాద్‌ పరిసరాల్లో

హైదరాబాద్‌లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి వర్షం దంచికొట్టింది. హైదరాబాద్‌లోని నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, హబ్సిగూడ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్, లాలాగూడ, లాలాపేట పరిసర ప్రాంతాలలో వర్షం కురుస్తోంది. ఈ వర్షం కారణంగా వాహనదారులు, వ్యాపారస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

09 June 2026 06:10 PM (IST)

Hyderabad Heavy Rains Live Updates... కూకట్‌పల్లి పరిసరాల్లో..

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, జేఎన్టీయూ , మూసాపేట్, వై జంక్షన్, పాపిరెడ్డి నగర్, ఆస్‌బెస్టాస్ కాలనీ, దీనబంధు కాలనీ, ప్రగతి నగర్, వెంకటేశ్వర నగర్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడింది. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వాతావరణం మారిపోయి వాన కురిసింది. గాలి తీవ్రంగా మొదలవడంతో ప్రజలు చెట్ల కింద, కరెంటు పోల్స్ సమీపంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

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TAGS:
Heavy Rains
Southwest Monsoon
monsoon
Hyderabad
Secunderabad
Rain alert
Weather update
Telangana Rain Alert

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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