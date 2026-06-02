Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Telangana Foundation Day 2026 LIVE: ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పుష్కరం పూర్తి.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు లైవ్ అప్‌డేట్స్..
Live Now

Telangana Foundation Day 2026 LIVE: ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పుష్కరం పూర్తి.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు లైవ్ అప్‌డేట్స్..

Telangana Foundation Day 2026 LIVE Updates: ఎన్నో దశాబ్దాల పోరాటం.. మరింతో మంది త్యాగ ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కల సాకారం అయింది. ఈ పోరాటంలో తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏకతాటిపై రావడంతో ఇది సాధ్యమైంది.  సరిగ్గా 2014 జూన్ 2వ తేదిన ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడింది. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఆవిర్భావం కోసం ఎంతో మంది ప్రజలు ప్రాణ త్యాగాలు కూడా చేశారు. నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు ఘనం జరగనున్నాయి. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు ఈ సంబరాల్లో పాల్గొంటున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 02, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 08:17 AM IST
Telangana Foundation Day 2026 LIVE: ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పుష్కరం పూర్తి.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు లైవ్ అప్‌డేట్స్..
Image Credit: Telangana Formation Day Celebrations 2026
02 June 2026 07:58 AM (IST)

Telangana Formation Day Celbrations : అమరవీరులకు సీఎం రేవంత్ నివాళి..

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా గన్పార్క్ ని అమరుల స్తూపం వద్ద CM రేవంత్ నివాళి అర్పించారు. అనంతరం ఆయన సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్కు బయల్దేరారు. అక్కడ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించనున్నారు. అంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు CM ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 'ప్రతి సంవత్సరం నిన్నటి త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ రేపటి లక్ష్యాలను స్మరించుకునే భావోద్వేగ సందర్భం జూన్ 2' అని ట్వీట్ చేశారు.

02 June 2026 07:31 AM (IST)

Telangana Formation Day Celebrations 2026: మరికాసేట్లో తెలంగాణ అమరవీరుల స్టూపం గన్ పార్క్ వద్ద ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించనున్నారు. అటు నుంచి పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో జరిగే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు. 

TAGS:
Telangana Foundation Day 2026
Telangana Formation Day 2026
Telangana Foundation Day LIVE
Telangana Formation Day LIVE Updates
Telangana Statehood Day 2026
Revanth Reddy Telangana Foundation Day

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telangana Formation Day 2026 LIVE: ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పుష్కరం పూర్తి.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు లైవ్ అప్‌డేట్స్..
Telangana Foundation Day 20264 min ago
2
Annamalai Resignation to BJP30 min ago
3
tirumala1 hr ago
4
Janhvi KapoorJun 01
5
Peddi Movie Pre Release EventJun 01