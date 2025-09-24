English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ZEE Telugu Achievers Awards: జీ తెలుగు అచీవర్స్‌ అవార్డులు లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. చేరుకుంటున్న అతిథులు..

ZEE Telugu News Achievers Awards Ceremony At Hyderabad: మీడియా రంగంలో సంచలనాలకు మారుపేరు.. ప్రశ్నించడమే లక్ష్యం.. బాధితులకు అండగా నిలుస్తున్న జీ తెలుగు న్యూస్‌ మరో అడుగు ముందుకువేసి ప్రతిభావంతులను సత్కరిస్తోంది. సమాజంలోని మేలి రత్నాలను సన్మానిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న జీ అచీవర్స్‌ అవార్డ్స్‌ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 24, 2025, 04:56 PM IST

Live Blog

Zee Awards Ceremony Live Updates: జీ తెలుగు నెట్‌వర్క్ న్యూస్ ప్రజలకు వినోదంతోపాటు సమాజంపై బాధ్యతతో ప్రజలకు వార్తలు అందిస్తోంది. తెలుగు మీడియాలో సంచలనాలకు కేంద్రంగా నిలుస్తున్న జీ తెలుగు న్యూస్‌ సమాజంలోని ప్రతిభావంతులను సత్కరిస్తోంది. గతంలో వైద్య రంగం.. పోలీస్‌ శాఖకు అవార్డులు అందించిన జీ తెలుగు న్యూస్‌.. ఇప్పుడు సమాజంలోని వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వారికి  జీ తెలుగు న్యూస్  'అచీవర్స్‌' పేరిట పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తోంది. జీ తెలుగు న్యూస్ నెట్‌వర్క్ జీ అచీవర్స్ అవార్డ్స్ పేరుతో సమాజంలో వివిధ  రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వారికి హైదరాబాద్‌లోని జల విహార్‌లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. అట్టహాసంగా జరుగుతున్న అవార్డుల వేడుక లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

24 September, 2025

  • 16:53 PM

    సంబరంగా..
    సంబరంగా జరుగుతున్న జీ అచీవర్స్‌ అవార్డుల వేడుక. అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభం సందర్భంగా కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సంప్రదాయ భరతనాట్యం చిన్నారులు అద్భుతంగా నర్తించారు. దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా అయిగిరి నందిని పాటకు నర్తించగా.. మరికొన్ని పాటలకు చిన్నారులు చేసిన నర్తన అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

  • 16:25 PM

    అద్భుత నాట్య ప్రదర్శన
    జీ తెలుగు న్యూస్‌ అచీవర్స్‌ అవార్డు ప్రదానోత్సవం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. చిన్నారులు సంప్రదాయ భరతనాట్యంతో ఆకట్టుకున్నారు. చిన్నారులు అద్భుత నాట్యం ఆహుతులను అలరించింది. భారీ ఎత్తున హాజరైన అతిథులు, ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి.

  • 16:06 PM

    వేదిక వద్దకు చేరుకుంటున్న అతిథులు
    జీ తెలుగు న్యూస్‌ అచీవర్స్‌ అవార్డులకు అతిరథ మహారథులు హాజరవుతున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, విశిష్ట అతిథిగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌, మంత్రి కేటీఆర్‌తోపాటు సినీ దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్‌ హాజరవుతున్నారు. ఇప్పటికే వీరు జల విహార్‌ వేదికకు చేరుకుంటున్నారు.

  • 15:49 PM

    తెలుగు మీడియాలో సంచలనం
    జీ న్యూస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఓటీటీ అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న వంద శాతం స్వదేశీ మీడియా. ఛానల్ వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్ చందర్ ఆధ్వర్యంలో దేశంలో తొలి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానెల్‌గా ప్రారంభమై అంచలంచెలుగా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. వినోద రంగంలో అగ్రభాగంగా ఉన్న జీ తెలుగు ఇప్పుడు న్యూస్ సహా అన్ని మీడియా రంగాల్లో అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. జీ నెట్‌వర్క్‌లోని తెలుగు న్యూస్ ఛానెల్ జీ నెట్‌వర్క్‌లో భాగంగా మూడున్నరేళ్ల కిందట మొదలైంది. చీఫ్‌ ఎడిటర్‌ సంగనభట్ల భరత్‌ కుమార్‌ నేతృత్వంలో 2022 జనవరి 25న  ప్రారంభమైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంతింతై అన్నట్టు సంచలన వార్త ప్రసారాలతో తెలుగు మీడియాలో జీ తెలుగు న్యూస్‌ తన కంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.

    ప్రత్యర్థులకు ఛాలెంజ్
    తక్కువ మంది సిబ్బందితో డిజిటల్ మీడియాగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన జీ తెలుగు న్యూస్ సరికొత్త ట్రెండ్‌తో శాటిలైట్ మీడియాలో సంచలనాలకు మారుపేరుగా  నిలిచింది. డిజిటల్ మీడియాలో ప్రభంజనం స్పష్టించి మీడియా టైకూన్లను సైతం నివ్వెర పోయేలా చేస్తోంది. ఇప్పుడు అవార్డులతో సమాజంలో ఓ బాధ్యత పోషిస్తోంది.

  • 15:45 PM

    జీ తెలుగు న్యూస్ ఐకాన్ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్ కేటగిరి విభాగం
    మెయిల్‌ గ్రూపు డైరెక్టర్ సుధారెడ్డి
    సైనిక అమరవీరుడు మురళీ నాయక్ కుటుంబం (పెషల్ రికగ్నజేషన్ విభాగం)
    వీరితోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సమాజంలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్న 40 మందికి జీ తెలుగు అచీవర్స్‌ పేరిట అవార్డులు అందిస్తోంది.

  • 15:44 PM

    జీ తెలుగు యంగ్ అచీవర్స్ 
    ప్రముఖ క్రికెటర్ నితిష్ కుమార్
    ఎవరెస్ట్ శిఖర అధిరోహకురాలు
    మాలవత్ పూర్ణ
    ప్రముఖ జానపద, సినీ గాయని మంగ్లీ

  • 15:40 PM

    జీ తెలుగు అచీవర్స్‌ జీవన సాఫల్య పురస్కారాలు
    పద్మభూషణ్‌ ప్రముఖ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి
    ప్రముఖ సామాజిక సేవకుడు మంద కృష్ణ మాదిగ
    సినీ నటుడు, రచయిత, దర్శకుడు తనికెళ్ల భరణి

  • 15:34 PM

    అతిథులు వీరే..
    అవార్డు వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు
    తెలంగాణ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
    భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్‌ఎస్‌) పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు (కేటీఆర్‌)
    మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్
    ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు హరీశ్‌ శంకర్

ZEE Achievers Awards 2025TelanganaM Venkaiah NaiduSridhar BabuEtela Rajender

