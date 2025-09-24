Zee Awards Ceremony Live Updates: జీ తెలుగు నెట్వర్క్ న్యూస్ ప్రజలకు వినోదంతోపాటు సమాజంపై బాధ్యతతో ప్రజలకు వార్తలు అందిస్తోంది. తెలుగు మీడియాలో సంచలనాలకు కేంద్రంగా నిలుస్తున్న జీ తెలుగు న్యూస్ సమాజంలోని ప్రతిభావంతులను సత్కరిస్తోంది. గతంలో వైద్య రంగం.. పోలీస్ శాఖకు అవార్డులు అందించిన జీ తెలుగు న్యూస్.. ఇప్పుడు సమాజంలోని వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వారికి జీ తెలుగు న్యూస్ 'అచీవర్స్' పేరిట పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తోంది. జీ తెలుగు న్యూస్ నెట్వర్క్ జీ అచీవర్స్ అవార్డ్స్ పేరుతో సమాజంలో వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వారికి హైదరాబాద్లోని జల విహార్లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. అట్టహాసంగా జరుగుతున్న అవార్డుల వేడుక లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.