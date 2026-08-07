/ఈ నెల 16 వరకే Gas ఈ KYC.. లేకుంటే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్..

e KYC Rule: చమురు కంపెనీలు మరోసారి కొరడా ఝలిపించే పనిలో పడింది. తాజాగా చమురు సంస్థలు ఎల్పీజీ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కష్టమర్ తమకు సంబంధించిన వివరాలను గ్యాస్ కంపెనీలకు ఇవ్వాలనే నిబంధన తీసుకొచ్చారు. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి సదురు వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాడా లేదా అంశం ఆధారంగా ఈ చెకింగ్ చేస్తున్నారు. గ్యాస్కు ఆధార్కు లింక్ ఉండటంతో సదురు వ్యక్తి తనకు సంబంధించిన ఐరీష్ లేదా వేలి ముద్రల ద్వారా తమకు సంబంధించిన విషయాలను గ్యాస్ కంపెనీతో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సదరు వ్యక్తే ఈ గ్యాస్ బండను తీసుకుంటున్నాడా లేదా అనే అంశాన్ని ఆయా కంపెనీలు చెక్ చేస్తున్నారు. ఒక్కోసారి ఇంటి యజమాని పని నిమిత్తం విదేశాల్లో ఉంటే అలాంటి వ్యక్తులకు సంబంధించిన గ్యాస్ కనెక్షన్ రద్దు చేస్తే ఎలా అనే ప్రశ్న కూడా ఉదయిస్తుంది.
ఇంటి వద్దకే డెలివరీ బాయ్స్ ఈ కేవైసీ..
ఏది ఏమైనా ఈ కేవైసీ నిబంధన విధించడంతో వినియోగదారులు గ్యాస్ కంపెనీలకు ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద క్యూలో నిలబడే తిప్పలు తప్పించేందుకు డెలివరీ సిబ్బంది ద్వారా ఇంటి వద్దకే ఈ-కేవైసీ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చినా....ఇతర సమస్యలు వారిని వెంటాడుతున్నాయి.
గ్యాస్ కనెక్షన్దారు విదేశాల్లో ఉండటం, మరణించడం, వృద్ధుల వేలిముద్రలు సరిగా పడకపోవడంతో పాటు ఆధార్, గ్యాస్ వివరాల్లో తేడాలు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు కనెక్షన్లు ఉండటం వంటి సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం లభించకపోవడంతో అనేక కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. దీనికి చమురు సంస్థలు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనేది చూడాలి.
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