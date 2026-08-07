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ఈ నెల 16 వరకే Gas ఈ KYC.. లేకుంటే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్..

LPG e-KYC Deadline: వంటగ్యాస్‌ వినియోగదారులను ఈ-కేవైసీ గండం వెంటాడుతోంది. గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ ఉన్న ప్రతి కుటుంబం ఈ నెల 16లోగా తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తిచేసుకోవాలని చమురు కంపెనీలు అల్టీమేటం జారీ చేశాయి. ఆ లోపు చేసుకోకపోతే మీ గ్యాస్ బండ కనెక్షన్ ఆటోమేటిక్‌గా రద్దు అవుతుందని చెబుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:54 AM IST
ఈ నెల 16 వరకే Gas ఈ KYC.. లేకుంటే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్..
Image Credit: E KYC (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఈ నెల 16 వరకే Gas ఈ KYC.. లేకుంటే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్..
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