/Lulu Mall: వీటిపై 50 శాతం డిస్కౌంట్‌.. Hyundai i20 కారు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌..

Lulu Mall Hyderabad Sale News: షాపింగ్ ప్రియులకు ఒక అద్భుతమైన గుడ్న్యూస్.. కూకట్పల్లిలోని లులు మాల్ (Lulu Mall) అద్భుతమైన లులు ఆన్ సేల్ (Lulu On Sale) షాపింగ్ ఫెస్టివల్తో ప్రారంభించింది.. ఈ సేల్ జూలై 9వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై.. జూలై 12 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని లులు సంస్థ వెల్లడించింది.. ఈ నాలుగు రోజులు మాల్ ఉదయం 9 గంటల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో భాగంగా చాలా రకాల వస్తువులు అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తాయి. అయితే, వేటిపై ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయో.. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వీటిపై ఫ్లాట్ 50 శాతం డిస్కౌంట్..
ఈ సేల్లో భాగంగా 200పైగా దేశీయ, ఇంటర్నేషన్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన పైగా వస్తువులపై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దుస్తులతో పాటు చెప్పులు, బ్యాగులతో పాటు లైఫ్స్టైల్ యాక్సెసరీలపై ఏకంగా 50 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. టాప్ బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తులను సగం ధరకే సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది.
లులు హైపర్మార్కెట్లో బంపర్ ఆఫర్లు..
మాల్లోని లులు హైపర్మార్కెట్లో నిత్యావసర సరుకులు (Groceries), ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఫ్యాషన్ విభాగాలకు సంబంధించిన దాదాపు 25,000 పైగా వస్తువులపై 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీంతో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి హై క్లాస్ వరకు అందరికీ ఇది రీజనబుల్ షాపింగ్గా మారుతుందని సంస్థ తెలిపింది.. ఇక ఫుడ్ కోర్టులో కూడా కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందుబాటులో ఉన్నాయి..
రూ.2999 షాపింగ్ చేస్తే.. కారు గెలుచుకునే అవకాశం..
ఈ సేల్లో భాగంగా లులు కంపెనీ ప్రత్యేకమైన లక్కీ డ్రాను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.. ఇందులో భాగంగా లులు మాల్ హ్యాపీనెస్ (Happiness Membership) లాయల్టీ మెంబర్షిప్ ఉన్న కస్టమర్లు రూ.2,999 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన షాపింగ్ చేస్తే.. వారు లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనే అవకాశం కూడా అందిస్తోంది. ఈ డ్రాలో విజేతలైన వారికి సంస్థ హ్యుందాయ్ i20 (Hyundai i20) కారును బహుమతిని అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రత్యేకమైన మెంబర్షిప్ కలిగిన వారికి జూలై 8 నుంచే ముందస్తుగా (Early Access) సేల్లో పాల్గొనే ప్రత్యేక అవకాశం లభిస్తోంది.
పిల్లల కోసం ఫన్తురాలో డబుల్ ధమాకా..
షాపింగ్కు వచ్చే పిల్లల కోసం మాల్లోని గేమింగ్ జోన్ ఫన్తురా (Funtura) అద్భుతమైన ఆఫర్ను అందిస్తోంది. ఈ నాలుగు రోజుల్లో రూ.2,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రీఛార్జ్ చేసుకునే వారికి 100 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన బోనస్తో పాటు ఉచిత రైడ్ కూపన్లను కూడా అందిస్తోంది. ఈ భారీ డిస్కౌంట్ సేల్ కారణంగా మాల్కు భారీగా కస్టమర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.. కస్టమర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా లులు మాల్ యాజమాన్యం ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది..
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