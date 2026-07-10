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Lulu Mall: వీటిపై 50 శాతం డిస్కౌంట్‌.. Hyundai i20 కారు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌..

Lulu Mall Hyderabad Sale: హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లి లులు మాల్‌లో లులు ఆన్ సేల్ షాపింగ్ పండుగ ప్రారంభమైంది.. జూలై 9 నుంచి 12 వరకు జరిగే ఈ మెగా సేల్‌లో టాప్ బ్రాండ్లపై ఏకంగా 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కేవలం రూ.2,999 షాపింగ్ చేసి లక్కీ డ్రా ద్వారా హ్యుందాయ్ i20 కారు గెలుచుకునే అద్భుతమైన అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:21 PM IST
Lulu Mall: వీటిపై 50 శాతం డిస్కౌంట్‌.. Hyundai i20 కారు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Lulu Mall: వీటిపై 50 శాతం డిస్కౌంట్‌.. Hyundai i20 కారు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌..
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