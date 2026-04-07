M4M: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఎం4ఎం’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. మే8 న విడుదల..

M4M Telugu Movie Release Date Locked: తెలుగులో థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ఎపుడు ఆదరణ ఉంటుంది. కేవలం తెలుగులోనే కాదు మంచి కథ, కథనాలతో ఆసక్తి కరంగా తెరకెక్కిస్తే అన్ని భాషల వాళ్లు ఈ తరహా చిత్రాలను ఆదరిస్తారు. తాజాగా ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఎం4ఎం’. (M4M – Motive for Murder)’ మోటివ్ ఫర్ మర్డర్. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు చిత్ర నిర్మాతలు తెలియజేసేవారు. అమెరికన్ నటి జో శర్మా, సాంబీత్ ఆచార్య లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసారు. పూర్తి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం “M4M (Motive for Murder)” పాన్ ఇండియా చిత్రంగా ఏకకాలంలో ఐదు భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల స్వీయ నిర్మాణంలో మోహన్ మీడియా క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై, McWin Group USA సహకారంతో తెరకెక్కించారు.
భారతదేశంలో ఈ చిత్రాన్ని PVR Inox Pictures సంస్థ తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అమెరికాలో విడుదల బాధ్యతలను TekFlix Entertainment, నార్త్ భారత్ లో ఈ సినిమాను JVEL Entertainment సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో “M4M” చిత్రం పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది.
థియేటర్లలో విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రం ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి గుర్తింపును సాధించింది. ప్రముఖ కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా Palais C Theatre లో ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించగా, ముంబైలోని IMPPA Preview Theatre లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలకు సినీ వర్గాల నుంచి క్రిటిక్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది.
ఇక హీరోయిన్ జో శర్మా అమెరికా, భారత్లో విస్తృతంగా నిర్వహించిన ప్రమోషన్ టూర్ చిత్రానికి మరింత ప్రచారం తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ.. మే 8న ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా చిత్రంగా ఐదు భాషల్లో ఏకకాలంలో వరల్డ్ వైడ్ గా విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. విడుదలకు ముందే మా సినిమా కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శించబడటం గర్వకారణమని చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా ప్రీమియర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించిందని చెప్పుకొచ్చారు. థ్రిల్లింగ్ కథనం, సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠభరిత అనుభూతికి గురిచేసే మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్గా “M4M” గురించి అందరు విడుదల తర్వాత మాట్లాడుకుంటారని చెప్పుకొచ్చారు మోహన్ వడపట్ల.
