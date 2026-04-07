M4M: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఎం4ఎం’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. మే8 న విడుదల..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
M4M: ప్రస్తుతం తెలుగులో కథా రీత్యా స్పాన్ ఉంటే చిన్న నటీనటులు నటించిన చిత్రాలను కూడా  ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో మొదలై ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఎం4ఎం’. మోహన్ వడపట్ల డైరెక్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.  తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:25 PM IST

Trending Photos

M4M Telugu Movie Release Date Locked: తెలుగులో థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ఎపుడు ఆదరణ ఉంటుంది. కేవలం తెలుగులోనే కాదు మంచి కథ, కథనాలతో ఆసక్తి కరంగా తెరకెక్కిస్తే అన్ని భాషల వాళ్లు ఈ తరహా చిత్రాలను ఆదరిస్తారు.  తాజాగా ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఎం4ఎం’.  (M4M – Motive for Murder)’ మోటివ్ ఫర్ మర్డర్.  తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు చిత్ర నిర్మాతలు తెలియజేసేవారు.  అమెరికన్ నటి జో శర్మా, సాంబీత్ ఆచార్య లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసారు. పూర్తి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం “M4M (Motive for Murder)” పాన్ ఇండియా  చిత్రంగా ఏకకాలంలో ఐదు భాష‌ల్లో విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల స్వీయ నిర్మాణంలో మోహన్ మీడియా క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై, McWin Group USA సహకారంతో తెరకెక్కించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో ఈ చిత్రాన్ని PVR Inox Pictures సంస్థ తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.   అమెరికాలో విడుదల బాధ్యతలను TekFlix Entertainment, నార్త్  భారత్ లో ఈ సినిమాను JVEL Entertainment సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో “M4M” చిత్రం పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది.

థియేటర్లలో విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రం ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి గుర్తింపును సాధించింది. ప్రముఖ కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా Palais C Theatre లో ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించగా, ముంబైలోని IMPPA Preview Theatre లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలకు సినీ వర్గాల నుంచి క్రిటిక్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. 

ఇక హీరోయిన్ జో శర్మా అమెరికా, భారత్‌లో విస్తృతంగా నిర్వహించిన ప్రమోషన్ టూర్ చిత్రానికి మరింత ప్రచారం తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మాట్లాడుతూ.. మే 8న ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా చిత్రంగా  ఐదు భాష‌ల్లో ఏకకాలంలో వరల్డ్ వైడ్ గా  విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నట్టు ప్రకటించారు.  విడుద‌ల‌కు ముందే మా సినిమా కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ప్రదర్శించబడటం గర్వకారణమని చెప్పుకొచ్చారు.  సినిమా ప్రీమియర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించిందని చెప్పుకొచ్చారు.  థ్రిల్లింగ్ కథనం, సంగీతం, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.   

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠభరిత అనుభూతికి గురిచేసే మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌గా “M4M” గురించి అందరు విడుదల తర్వాత మాట్లాడుకుంటారని చెప్పుకొచ్చారు మోహన్ వడపట్ల.  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

M4MM4M movieM4M Cast and CrewM4M ReviewM4M Release Date

Trending News