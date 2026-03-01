Malla reddy college students kissing each other video goes viral: మహ శివరాత్రిని అందరు ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకున్నారు. అంతే కాకుండా శివరాత్రి వేళజాగరణ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించారు. ఇటీవల మల్లారెడ్డి కాలేజీలో జాగరణ పేరిట రాత్రి ఈవెంట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మాల్లారెడ్డి కుటుంబం ఫుల్ జోష్ గా పాల్గొన్నారు. మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి ప్రత్యేకంగా ట్రెడిషనల్ లుక్ లో సంప్రదాయంగా వస్త్రధారణలో పలు పాటలపై డ్యాన్స్ చేశారు. మొత్తంగా డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి ఇటు క్లాస్ గాను అటు మాస్ గాను డ్యాన్స్ చేస్తు అందర్ని ఫిదా చేశారు. అయితే..ఈ కార్యక్రమంలో ఇద్దరు విద్యార్థులు చేసిన పని ప్రస్తుతం దుమారంగా మారింది. దీనిలో ఇద్దరు యువతీ, యువకులు చైర్ లో కూర్చుని, ఒకవైపు కార్యక్రమం నడుస్తుండగానే మరోవైపు గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు.
వివాదాస్పదంగా మారిన మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ శివరాత్రి జాగరణ కార్యక్రమం
రాత్రి 9 నుండి తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు నిర్వహించిన ఈవెంట్
ఒక్కో విద్యార్థి నుండి రూ.3 వేలు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు
ఒకర్ని మరోకరు కసితీరా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే వారి ముందు నుంచి మల్లారెడ్డి నడుచుకుంటూ వెళ్లడం కూడా కన్పిస్తుంది. దీనిపైన పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తు గతంలో మల్లారెడ్డి మాటల్ని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
తమ కాలేజీలో ప్రేమించుకొవడం కూడా నేర్పిస్తామని మల్లారెడ్డి గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా అమ్మాయిలు బాగా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారని, మంచి అబ్బాయిని చూసి ముందుకు వెళ్లాలని అన్నమాటల్ని ఇప్పుడు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మీ కాలేజీలో ఇప్పటి వరకు ప్రేమించడం, అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలతో ముందుకెళ్లాలని అన్నారు. ఇప్పుడు ముద్దులు, రొమాన్స్ చేసుకొవడం కూడా నేర్పిస్తున్నారా..?.. ఇదేనా మీ కాలేజీ విలువలు అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
ఎంతో కష్టపడి తల్లిదండ్రులు లక్షల కొద్ది ఫీజులు కట్టి కాలేజీలో చేర్పిస్తే ఇదా మీరు చేస్తుంది అంటూ తల్లిదండ్రులతో పాటు, నెటిజన్లు మల్లారెడ్డిపై, కాలేజీ యాజమాన్యంపై మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై సోషల్ మీడియాలో మల్లారెడ్డిని తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీనిపై మల్లారెడ్డి రియాక్ట్ కావాలని, వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
