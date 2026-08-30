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తుక్కుగూడలో గిరిజన బాలికపై అత్యాచారం, హత్య: ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత, బీజేపీ నేత అరెస్ట్!

మహేశ్వరంలో అత్యంత దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తుక్కుగూడలోని రోహింగ్యా జిహాదీ గ్యాంగ్ ఒక గిరిజన బాలికపై అత్యాచారం చేసి, ఆపై హత్య చేసే దారుణానికి ఒడిగట్టింది. ఆ బాలిక ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 30, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:48 AM IST
తుక్కుగూడలో గిరిజన బాలికపై అత్యాచారం, హత్య: ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత, బీజేపీ నేత అరెస్ట్!
Image Credit: Tukkuguda Tribal Girl Incident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తుక్కుగూడలో గిరిజన బాలికపై అత్యాచారం, హత్య: ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత, బీజేపీ నేత అరెస్ట్!
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