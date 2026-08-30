/తుక్కుగూడలో గిరిజన బాలికపై అత్యాచారం, హత్య: ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత, బీజేపీ నేత అరెస్ట్!

Tukkuguda Tribal Girl Incident: రోహింగ్యా జిహాదీల చర్యల వల్ల ఒక గిరిజన బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మహేశ్వరం తుక్కుగూడలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. గిరిజన బాలికపై రోహింగ్యాలు అత్యాచారం చేసి, తీవ్రంగా దాడి చేశారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సదరు బాలిక మరణించింది. ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, వెంటనే సదరు జిహాదీ గ్యాంగ్ను అరెస్టు చేయాలని బీజేపీ నేత అందేలా శ్రీరాములు డిమాండ్ చేస్తూ ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్ద భారీ నిరసన చేపట్టారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో హిందూ సంఘాలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం శ్రీరాములు అరెస్టు కావడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి.