/Preethi Reddy Dance Video: బోనాల వేడుకల్లో ఊర మాస్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన మల్లారెడ్డి కోడలు.!. వీడియో వైరల్..

Malla reddy daughter in law Preethi reddy dance in bonalu: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడచూసిన బోనాల సందడి కన్పిస్తుంది. ఊరువాడ, పల్లెపట్నం అని తేడాలేకుండా బోనాల పండుగ సంబురాలు అంబరాన్నితాకాయని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో ఏ గల్లి చూసిన, రోడ్లు చూసిన బోనాల సందడి కన్పించింది. శివసత్తుల పూనకాలు, పోతురాజుల విన్యాసాలతో బోనాల వేడుక కన్నుల పండగలా మారింది. ఇక బోనాలకు సిటీపోలీసులు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా చూశారు. అనేక ఆలయాల వద్ద ప్రత్యేకంగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
అయితే.. .ఓల్డ్ సిటీలోని బోనాల జాతరలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి బోనం సమర్పించారు. హైదరాబాద్ లోప్రతి ఆదివారం కూడా పలు ఆలయాల్లో బోనాలు జరుగుతున్నాయి.ఈరోజు కూడా ఎక్కడ చూసిన నగరంవ్యాప్తంగా బోనాలు పండగతో ఎక్కడ చూసిన సందడిగా కన్పిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. పాతబస్తీ మీరాలం మండి మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బోనాల వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
ఈ ఆలయంకు మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతి రెడ్డి అమ్మవారిని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బోనాలు, ఓడిబియ్యం సమర్పించుకున్నారు.అయితే.. దర్శనం అనంతరం ఆలయ పరిసరాల్లో భక్తులతో కలిసి గ్రామీణ శైలిలో ఆమె వేసిన మాస్ డ్యాన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. బోనాల ట్రెడిషన్ సాంగ్ కు ప్రీతిరెడ్డి కోడలు అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేశారు. దీంతో అక్కడున్నవారు ఫిదా అయ్యారు.
నార్మల్ గా మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి తన పంచ్ డైలాగులు, డ్యాన్స్ తో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తుంటారని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇక ఆయనకు పోటీగా.. ప్రస్తుతం రాజకీయాలతో పాటు,కాలేజీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటు ప్రీతిరెడ్డి ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇక ఈ డ్యాన్స్ తో ప్రీతిరెడ్డి నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారారు. మరీ మల్లారెడ్డి కోడలా..?.. మజాకా..?.. అంటూ అభిమానులు ఫన్నీ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.