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Preethi Reddy Dance Video: బోనాల వేడుకల్లో ఊర మాస్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన మల్లారెడ్డి కోడలు.!. వీడియో వైరల్..

Hyderabad Bonalu festival: పాతబస్తీలోనిన మీరాలం అమ్మవారి  ఆలయం వద్ద బోనాల వేడుకల్లో మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో తన మాస్ స్టెప్పులతో అక్కకున్న వారిని ఫిదా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:21 PM IST
Preethi Reddy Dance Video: బోనాల వేడుకల్లో ఊర మాస్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన మల్లారెడ్డి కోడలు.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: preethireddydanceinbonalu

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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