Man came to kphb lulu mall with licensed gun: హైదరాబాద్ లోని కేపీహెచ్ బీ జేఎన్టీయూ రోడ్డులో ఉన్న లులు మాల్ లో గన్ తో ఒక వ్యక్తి కన్పించడం తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఆదివారం రాత్రి వేళ 9 గంటల సమయంలో లులు మాల్ బీ1 పార్కింగ్లో పాతబస్తీకి చెందిన వ్యక్తులు, కేరళకు చెందిన ఒక కుటుంబం మధ్య చిన్న వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో సిద్దిఖ్ అనే వ్యక్తి అక్కడి వారిపై దాడి చేసినట్లు చేశాడు. వెంటనే అక్కడి సిబ్బంది సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
లులు మాల్లో గన్తో వ్యక్తి.. కలకలం
కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లులు మాల్లో గన్తో కనిపించిన వ్యక్తి కలకలం రేపాడు.
రెండు కుటుంబాల మధ్య ఘర్షణ నేపథ్యంలో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు సిద్ధిఖీ అనే వ్యక్తి వద్ద గన్ను గుర్తించారు.
పరిశీలనలో ఆ ఆయుధానికి చెల్లుబాటు అయ్యే… pic.twitter.com/5uF0NfYIjw
— greatandhra (@greatandhranews) July 14, 2026
ఈ నేపథ్యంలో పాతబస్తీకి చెందిన వ్యక్తి జేబులో గన్ కనిపించింది. ఈ విషయం తెలియడంతో వెంటనే కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్వో రాజశేఖర్రెడ్డి మాల్కు చేరుకున్నారు. అసలు గన్ కు లైసెన్స్ ఉందా అని ఆరా తీశారు.ఆ తర్వాత మాల్ కు గన్ తో రావడం ఏంటని నిర్వాహకుల తనిఖీలపై కూడా సీరియస్ అయ్యారు. వ్యక్తుల్ని సరిగ్గా తనిఖీ చేయకుండా నెగ్లిజెన్సీగా వ్యవహరించినందుకు లులు మాల్ పై కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు తమతో వాగ్వాదంకు దిగి, దాడికి పాల్పడ్డారని కేరళకు చెందిన బాధితులు సైతం కేపీహెచ్బీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా లులు మాల్ కు ప్రతిరోజు వేలాదిగా ప్రజలు వస్తారు. అలాంటి చోట గన్ తో వచ్చిన కూడా తనిఖీలు కానీ, మెటల్ డిటెక్టర్ పరికరాలు ఎందుకు పనిచేయలేదని అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. సదరు వ్యక్తి దగ్గర లైసెన్స్ ఉందని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
లైసెన్స్ ఉన్న మాల్ లో గన్ ను ఏవిధంగా అనుమతిస్తారని పోలీసులు మాల్ నిర్వాహకులపై ప్రశ్నలు సంధించారు. దీంతో పార్కింగ్ వాగ్వాదంతో జరిగిన గొడవ కాస్త కేసుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు పోలీసులు రావడంతో అక్కడ ఏంజరుగుతుందో అని షాపింగ్ కు వచ్చిన కస్టమర్ లు తెగ టెన్షన్ పడిపోయారు.
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