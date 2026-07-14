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Hyderabad: హైద‌రాబాద్ కేపీహెచ్‌బీ లులు మాల్‌లో గన్ కలకలం.. ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్..

Man found with gun in lulu mall: పార్కింగ్ విషయంలో  పాత బస్తీకి చెందిన వ్యక్తులకు,  కేరళకు చెందిన కుటుంబం మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో  సిద్దిఖ్ అనే వ్యక్తి వద్ద గన్ ఉండటంను అక్కడి వారు గమనించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:39 PM IST
Hyderabad: హైద‌రాబాద్ కేపీహెచ్‌బీ లులు మాల్‌లో గన్ కలకలం.. ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్..
Image Credit: lulumalgunincident(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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