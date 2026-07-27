Drug peddler rams car into police in hyderabad: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాల విక్రయాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే దీనిపైన ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలకు ప్రత్యేకమైన వింగ్ ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.
ముఖ్యంగా స్కూళ్లు, కాలేజీల వద్ద డ్రగ్స్ ను సరఫరా చేస్తున్న పెడ్లర్ లు, బార్ లలో మొదలైన చోట్ల పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు నిర్వహించి ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని అబిడ్స్ వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తుండగా ఒక డ్రగ్ పెడ్లర్ ఏకంగా కారును ఆపకుండా పోలీసులపైకి ఎక్కించాడు.
#Hyderabad: Drug suspect arrested after running over H-NEW constable in Abids.
The accused, Saif of Hussaini Alam, reversed his Baleno to flee an anti-narcotics raid & escaped.
Police chased & nabbed him near Afzalgunj.
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— RSB NEWS 9 (@ShabazBaba) July 27, 2026
హైదరాబాద్ లోని అబిడ్స్ ప్రాంతంలో డ్రగ్స్ కొనుగోలు, విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు స్పెషల్ టీమ్ తో కలిసి రంగంలోకి దిగారు.హెడ్ కానిస్టేబుల్ మహేందర్ యాదవ్ తో పాటు, హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీకాంత్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం అబిడ్స్ పరిసర ప్రాంతంలో మాటు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న (ఆదివారం) మధ్యాహ్నం ఒక కారును పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
అప్పటికే అతను తన కారునుంచి మత్తు ప్యాకెట్ ను మరో వ్యక్తికి ఇచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులు కారులో ఉన్న వ్యక్తిని కిందకు దిగాలని ఆదేశించారు. అతను కారును పక్కకు తీసినట్లే తీసి వెంటనే పోలీసులపైకి స్పీడ్ గా ఎక్కించాడు. కారును అడ్డుకొవడానికి ప్రయత్నించిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ మహేందర్ ను బలంగా ఢీకొట్టాడు.
ఆ తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీకాంత్తో పాటు మరో కానిస్టేబుల్కు కూడా గాయాలయ్యాయి. ఆ తర్వాత నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. అప్పటికే పోలీసులు ఆ మార్గంలో అన్ని వైపుల నుంచి నిందితుడ్ని పోలీసు వాహనాల్లో చుట్టుముట్టారు.ఇక చేసేదిలేక అఫ్జల్గంజ్ ప్రాంతంలో కారును అడ్డుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అతడిని హుస్సేనీ ఆలం ప్రాంతానికి చెందిన సైఫ్గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆతర్వాత ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ కానిస్టేబుల్ ను, మిగత పోలీసులను సోమాజిగూడలోని ఒక ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడు సైఫ్ పై హత్యయత్నం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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