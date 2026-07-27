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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. ఏకంగా పోలీసులపైకి కారును ఎక్కించిన యువకుడు..

Hyderabad drug case: యువకుడి కారును అబిడ్స్ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో అతను కాస్త  వారిపైనే కారును ఎక్కించాడు. హైదరాబాద్ లోని అబిడ్స్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:42 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. ఏకంగా పోలీసులపైకి కారును ఎక్కించిన యువకుడు..
Image Credit: abidsdrugscase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం.. ఏకంగా పోలీసులపైకి కారును ఎక్కించిన యువకుడు..
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