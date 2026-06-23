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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వింత ఘటన.. మొగుడి వివాహేతర సంబంధం తెగిపోవాలని గుడిలో పూజలు.. వీడియో వైరల్..

Woman perform pooja in suryagiri temple Hyderabad: గుడిలో మహిళ ఫోటోలు పెట్టుకుని వాటికి దారాలు చుడుతూ వింతగా పూజలు చేసింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఆశ్చర్యంకు గురయ్యారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 23, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:16 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వింత ఘటన.. మొగుడి వివాహేతర సంబంధం తెగిపోవాలని గుడిలో పూజలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వింత ఘటన.. మొగుడి వివాహేతర సంబంధం తెగిపోవాలని గుడిలో పూజలు..
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