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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Fire accidnet in secunderabad: స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ పక్కనున్న సూర్యకిరణ్ బిల్డింగ్ మొదటి అంతస్తులో మంటలు చెలరేగడంతో అక్కడున్న వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో మంటలను అదుపు చేయడానికి ఫైర్ సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:48 PM IST
Secunderabad: సికింద్రాబాద్ స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Image Credit: secunderabad(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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