/Secunderabad: సికింద్రాబాద్ స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Massive fire accident in secunderabad area: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల తరచుగా అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం అమీర్ పేట్ నడి రోడ్డు పక్కన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన ఘటన తీవ్ర విషాదంగా మారింది. మంటలు అంటుకున్న అరగంట వరకు కూడా ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడకు రాకపోవడంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో అగ్ని ప్రమాద విషాదం వార్తలలో నిలిచింది.
సికింద్రాబాద్ లో స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సికింద్రాబాద్లోని స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ పక్కనున్న సూర్యకిరణ్ బిల్డింగ్ మొదటి అంతస్తులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ముందుగా వ్యాక్స్ కన్సల్టింగ్ సొల్యుషన్స్ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.
ఆఫీస్ లో దేవుడికి పెట్టిన దీపంతో వైర్లకు మంటు అంటుకుని షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్లు అక్కడి వారు భావిస్తారున్నారు.
దీంతో అక్కడున్న సిబ్బంది ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
మంటలు వేగంగా బిల్డింగ్ లో వ్యాపించడంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి మంటల్ని ఆర్పే చర్యల్ని చేపట్టారు. మంటలు చెలరేగటంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అయితే.. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగినట్లు ఫైర్ సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి ప్రజలు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఘటనలతో తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా పలు మార్లు స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ లో పలు మార్లు అగ్ని ప్రమాదంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.