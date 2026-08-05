/Hyderabad:హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.!. మరో గంటలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.!.

Heavy rain fall alert for hyderabad: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో గత వారం రోజులుగా వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. దీంతో రోడ్లపైన భారీగా వరద నీరు చేరుకుని ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో మరోసారి నగర వాసులకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా..ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
మరోవైపు భారీ వర్షాలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది. సాయత్రం ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు తొందరగా లాగౌట్ ను చేసుకొవాలని సూచించారు. అంతే కాకుండా.. ప్రయాణికులు నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. ప్రజలంతా ట్రాఫిక్ నియామలు పాటించాలని పేర్కొన్నారు.
అంతే కాకుండా రోడ్లపై మ్యాన్ హోళ్ల వద్ద ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వయర్లు తెగిపడితే అధికారులకు సమాచారంఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో సీజనల్ వ్యాధులలో అప్రత్తంగా ఉండాలని అలర్ట్ చేశారు.
ప్రజలకు హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, జలమండలి, తదితర విభాగాలకు చెందిన అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చూడాలని ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజల్ని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.
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