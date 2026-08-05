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Hyderabad:హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.!. మరో గంటలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.!.

Heavy rain alert in hyderabad: రానున్న కొన్ని గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:48 PM IST
Hyderabad:హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.!. మరో గంటలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.!.
Image Credit: hyderabadrainnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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