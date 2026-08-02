Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన.!. వర్షంలోను బోనాలతో వస్తున్న భక్తులు.!.

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన.!. వర్షంలోను బోనాలతో వస్తున్న భక్తులు.!.

Bonalu festival in hyderabad:  పలు చోట్ల కుండ పోతగా వాన కురుస్తుంది.దీంతో తడుచుకుంటునే భక్తులు తమ బోనాలను సమర్పించుకునేందుకు ఆలయంకు క్యూలు కట్టారు. ఈ క్రమంలో రోడ్లపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:03 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన.!. వర్షంలోను బోనాలతో వస్తున్న భక్తులు.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సీఎం పదవికి రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: పాలమూరు ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్
2
3
4
5