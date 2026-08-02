Massive rain lashes various places in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఆషాడ మాస బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాలి అమ్మవారి ఆలయంకు సామాన్య భక్తుల నుంచి వీఐపీల వరకు క్యూలు కట్టారు. మరోవైపు ప్రజలు తమ బోనాల్ని అమ్మవారికి సమర్పించేందుకు తెల్లవారు జామున నుంచి భారీగా ఆలయాలకు తరలివస్తున్నారు. అయితే.. హైదరాబాద్ లో ఒకవైపు బొనాల జాతర సంబురం ఘనంగా జరుగుతుంది. మరోవైపు పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీగా వాన పడుతుంది. దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
Hyderabad Weather Alert
🌧️ Rain lashes parts of Hyderabad including Banjara Hills, Jubilee Hills, Panjagutta, Ameerpet & Moti Nagar. Expect 2 more hours of rain across GHMC limits with 30 km/h gusty winds. Officials urge stepping out only if necessary. #Hyderabad pic.twitter.com/RyB28086La
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) August 2, 2026
ముఖ్యంగా వర్షం.. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, పంజాగుట్టలో వర్షం అమీర్పేట్, మోతీనగర్ సహా పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. ఓయు క్యాంపస్ హబ్సిగూడ, తార్నాక, లాలాగూడ లాలాపేట , నాచారం, మల్లాపూర్, ఉప్పల్, రామంతాపూర్చ చిలకనగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడుతుంది.
అంతే కాకుండా.. గంటకు 30 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు సైతం వీచాయి. అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని అధికారుల సూచనలు చేశారు. సడెన్ గా వర్షం పడటంతో రోడ్లపై ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
ఒకవైపు ఆదివారం అయిన కూడా బోనాల పండగ వేళ రోడ్లపై రద్దీ ఫుల్ గానే ఉంది. జీహెచ్ఎంసీ, జలమండలి, హైడ్రా, ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ రోడ్లపై నీళ్లు నిలవకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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