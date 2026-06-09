/Hyderabad Traffic: తొలి వానకే హైదరాబాద్ దిగ్బంధం.. రోడ్లపై నత్తతో పోటీపడిన వాహనాలు

Traffic Jam In IT Corridor: విశ్వనగరంగా గుర్తింపు పొందుతున్న హైదరాబాద్ ఒక్కవానకే వణికిపోయింది. అధికార యంత్రాంగం వైఫల్యంతో నగర ప్రజలు నరకం అనుభవించారు. వర్షం బీభత్సం సృష్టించడంతో నగరంపై వరదతోపాటు వాహనాల వరద కూడా కొనసాగింది. రోడ్లపై ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. నత్తకు పోటీపడుతూ నెమ్మదిగా కదిలాయి. నగరంలోని అన్నీ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడడంతో హైదరాబాద్ చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నగరానికి వన్నె తీసుకువస్తున్న ఐటీ ప్రాంతం వర్షంతో.. వాహనాలతో నిండిపోయింది. మాదాపూర్, రాయదుర్గం, ఐకియా చౌరస్తా, నిలోఫర్ కేఫ్, నాలెడ్జ్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ, కేబుల్ బ్రిడ్జి, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఇక పంజాగుట్ట, బేగంపేట, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాలు వాహనాలతో కిటకిటలాడాయి. అటు మియాపూర్, కేపీహెచ్బీ కాలనీ, కూకట్పల్లి, జీడిమెట్ల, వై జంక్షన్ ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నత్తతో పోటీపడుతూ మెల్లగా వెళ్తున్నాయి.
ఎందుకీ పరిస్థితి?
ఒక్క వర్షానికే హైదరాబాద్ అతలాకుతలం ఎందుకు అయ్యిందనే ప్రశ్న వ్యక్తమవుతోంది. కుండపోత వర్షం పడడంతో హైదరాబాద్లో ఎక్కడికక్కడ వరద రోడ్లపై నిలిచిపోయింది. కోటిన్నరకు పైగా జనాభా జీవించే ఈ నగరం ఒక్క వానకే ఇలా అయితే ఎలా అని హైదరాబాద్ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వాస్తవంగా వర్షాకాలం ప్రారంభానికి ముందే అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం కావాల్సి ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు.. వరద నిలిచే ప్రాంతాల్లో మరమ్మతు పనులు, డ్రైనేజీల పూడికతీత, కాలువల పునరుద్ధరణ, ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెట్లు కొట్టివేయడం.. జలాశయాల్లో చెత్తాచెదారం తీసేయడం.. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడం వంటివి చేయాల్సి ఉంది. కానీ వర్షాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత కూడా అధికార యంత్రాంగం మేల్కొనలేదు. ట్రాఫిక్ విభాగం, పోలీస్ వ్యవస్థ, మున్సిపల్ శాఖ, విద్యుత్ శాఖ, హైడ్రా తదితర విభాగాలు అప్రమత్తం కాకపోవడంతో తొలి వానకే హైదరాబాద్ ప్రజలు నరకం చవిచూశారు. ఇక రానున్న వర్షాకాలంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయోమోనని నగర ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
విద్యుత్ అంతరాయం
వర్షాకాలం ప్రారంభమే తొలి వాన దంచికొట్టింది. కుండపోత వర్షం పడడంతో హైదరాబాద్లో చాలా చోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. కొన్ని చోట్ల రోడ్లు కోతకు గురయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల విద్యుత్ తీగలు తెగి పడిపోయాయి. దీంతో పాతబస్తీలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఇక వర్షం కారణంగా నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యానగర్, ముషీరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు, స్టీల్ బ్రిడ్జి, ఇందిరాపార్క్, కవాడిగూడ, నారాయణగూడ, సుందరయ్య పార్కు, బర్కత్పుర తదితర ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి దాదాపు 10.30 గంటలకు విద్యుత్ కోతలు వచ్చాయి. చెట్లు కూలడం.. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలడంతోనే విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు మరమ్మతు పనులు చేసి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు విద్యుత్ అధికారులు చెబుతున్నారు. అధికారులకు ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదంటూ స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.