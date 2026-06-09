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Hyderabad Traffic: తొలి వానకే హైదరాబాద్ దిగ్బంధం.. రోడ్లపై నత్తతో పోటీపడిన వాహనాలు

Massive Traffic Jam At Hitech City Raidurg Knowledge City: అంతర్జాతీయ నగరంగా గుర్తింపు పొందుతున్న హైదరాబాద్‌ తొలి వానకు చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. వర్షాకాలంలో తొలివానకే తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. ఎక్కడికక్కడ వరద నిలిచిపోగా.. వాహనాలు రోడ్లపై బారులు తీరారు. నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ దిగ్బంధనంలో చిక్కుకుపోయాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 09, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:52 PM IST
Hyderabad Traffic: తొలి వానకే హైదరాబాద్ దిగ్బంధం.. రోడ్లపై నత్తతో పోటీపడిన వాహనాలు
Image Credit: Massive Traffic Jam At Hitech City

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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