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Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 4న అన్ని చికెన్, మటన్ షాపులు బంద్.!. జీహెచ్ఎంసీ కీలక ఆదేశాలు..!

Ghmc orders on non veg shops closed: ఎక్కడైన రహస్యంగా మాంసం అమ్మకాలు జరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జీహెచ్ఎంసీ తెల్చిచెప్పింది. హైదరాబాద్   ప్రజలంతా తమకు సహాకరించాలని ఒక ప్రకటనలో కోరింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:02 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 4న అన్ని చికెన్, మటన్ షాపులు బంద్.!. జీహెచ్ఎంసీ కీలక ఆదేశాలు..!
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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