/ Bandi Bhagirath Case: బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. మూడు రోజుల పాటు పోలీసు కస్టడీకి అనుమతించిన కోర్టు..

Medchal malkajgiri court allows three days police custody to bandi Bhagirath: కేంద్ర సహయ మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ పొక్సొ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో తాజాగా.. మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి కోర్టు పోలీసులకు మూడు రోజుల పాటు విచారణ కోసం కస్టడీకి అనుమతించింది. దీంతో ఈ కేసులో మూడు రోజుల పాటు సిట్ పొలీసులు బండి భగీరథ్ ను విచారించనున్నారు. పోలీసుల విచారణలో ఎలాంటి విషయాలు బైటకు వస్తాయో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
మరోవైపు మైనర్ బాలికపై బండీ భగీరథ్ అత్యాచారం చేశాడని బాలిక తల్లి మే 8 పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత అనేక నాటకీయ పరిణామాల తర్వాత బండి భగీరథ్ ఈ నెల 16న రాత్రి లాయర్లతో వెళ్లి పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు.
ఆ తర్వాత నుంచి కోర్టు ఆదేశాలతో చంచల్ గూడ జైల్లో రిమాండ్ లో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల సిట్ పోలీసులు బండి భగీరథ్ ను విచారించేందుకు అనుమతించాలని పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు మూడు రోజుల పాటు విచారణకు అనుమతించింది.
ఇక పోక్సొ కేసులో బండి భగీరథ్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు రెగ్యులర్ బెయిల్ దాఖలుకు ఇప్పటికే అనుమతించింది. ఇప్పటికే బండి భగీరథ్ స్నేహితుల్ని సైతం పోలీసులు విచారించారు. వీరి వద్ద నుంచి సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా బండి భగీరథ్ ను పోలీసులు క్రాస్ ఇంటారాగేషన్ చేయనున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే బండి భగీరథ్ ఫోన్ ను ఫార్మెట్ చేశాడని, సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసిన నేరం కింద అదనంగా బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 238ను (గతంలో ఐపీసీ 201) జోడించారు. అంతకు ముందే బాధితురాలిపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడినట్టు వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని 64(2)(M) సెక్షన్ను సైతం చేర్చారు.
బాధితురాలి ఆరోపణల నేపథ్యంలో పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 5(1), 6 తో పాటు, బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 64(2)(M) కింద కేసుల్ని నమోదు చేశారు. డీసీపీ రితిరాజ్ నేతృత్వంలో సిట్ బండి భగీరథ్ కేసును విచారిస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయో అన్నదానిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి పొక్సొ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
