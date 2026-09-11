/Meenakshi Natarajan: అసెంబ్లీ సమావేశాల వేళ కీలక పరిణామం.. కొండా సురేఖకు ఫోన్ చేసిన మీనాక్షి నటరాజన్.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Meenakshi Natarajan called to Konda Surekha: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఫుల్ జోష్ మీద నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య ఒక రెంజ్ లో మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలోచోటు చేసుకున్న పరిణామలపై నేతల మధ్య మాటల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే.. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీఎల్ పీ సమావేశం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు దిశానిర్దేషం చేశారు. నేతలంతా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరు కావాన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రశ్నలకు ధీటుగా సమాధానం చెప్పాలన్నారు.
ఇక బీఆర్ఎస్ నేతలను అసెంబ్లీ బైట రచ్చపై సభలో స్పీకర్ వద్ద నిరసనలు తెలియజేయడంతో ఈసెషన్ వరకు 22 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు. అయితే.. ఇటీవల కొండా సురేఖ వివాదం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా సురేఖ కూతురు సుష్మిత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, దీనిపై కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలతో రచ్చగా మారి మంత్రి పదవి పోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సైతం సీరియస్ అయ్యింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పార్టీలైన్ దాటి విమర్శలు చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని ఒక స్ట్రాంగ్ మెస్సెజ్ ఇచ్చింది.
అయితే.. కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ తర్వాత కూడా సీఎం రేవంత్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. అదేక్రమంలో పార్టీలోనే ఉంటానని, తన నియోజక వర్గం ప్రజల కోసం పనిచేస్తానని చెప్పారు. ఇక బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీలోకి కొండా సురేఖ వెళ్తారని పుకార్లు, షికార్లు చేశాయి. మరోవైపు దీనిపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది. అయితే.. తాజాగా.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ చార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ , మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ కు ఫోన్ చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఇటీవల జరిగిన పరిణామాల పై మీనాక్షి నటరాజన్ ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తొంది. పార్టీ లో మరల యాక్టీవ్ కావాలని కొండా సురేఖ కు మీనాక్షి నటరాజన్ సూచించారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కొండా సురేఖ గైర్హాజరు అవుతున్న నేపథ్యంలో మీనాక్షి నటరాజన్ ఫోన్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
అంతే కాకుండా.. రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కొండా సురేఖ హాజరుకావాలని కూడా సూచించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే.. మీనాక్షి నటరాజన్ బుజ్జగింపులతో కొండా సురేఖ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరుఅవుతారో లేదా అన్నదానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.