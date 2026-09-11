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Meenakshi Natarajan: అసెంబ్లీ సమావేశాల వేళ కీలక పరిణామం.. కొండా సురేఖకు ఫోన్ చేసిన మీనాక్షి నటరాజన్.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Konda Surekha row:  ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు గైర్హాజరు అవుతున్న కొండా సురేఖకు తెలంగాణ .. ఇంఛార్జి సూచనలతో అయిన రేపటి నుంచి  అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కొండా సురేఖ హాజరుఅవుతారా అన్న అంశంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:52 PM IST
Meenakshi Natarajan: అసెంబ్లీ సమావేశాల వేళ కీలక పరిణామం.. కొండా సురేఖకు ఫోన్ చేసిన మీనాక్షి నటరాజన్.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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