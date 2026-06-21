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Meenakshi Natarajan: అదంతా పచ్చి అబద్దం.!.. నామినేషన్ వివాదంపై మీనాక్షీ నటరాజన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?..

Meenakshi Natarajan on mp nomination row: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు తన ఎంపీ  నామినేషన్ కు తిరస్కరణకు లీకులు ఇచ్చారని వస్తున్న ఆరోపణల్ని  మీనాక్షీ నటరాజన్  ఖండించారు .అంతే కాకుండా బీజేపీపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:12 PM IST
Meenakshi Natarajan: అదంతా పచ్చి అబద్దం.!.. నామినేషన్ వివాదంపై మీనాక్షీ నటరాజన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: meenakhinatarajan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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