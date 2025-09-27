English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Meghalu Cheppina Premakatha: ప్రముఖ ఓటీటీలో యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

Meghalu Cheppina Premakatha OTT Streaming: తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో మంచి ప్రేమ కథలతో తెరకెక్కిస్తే యూత్ నెత్తిన పెట్టుకుంటారని పలు చిత్రాలు ప్రూవ్ చేసాయి. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చిన మరో యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టేనర్ ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’.  థియేట్రికల్ మంచి ఫలితాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 27, 2025, 01:50 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
6
Liquor shops
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
Meghalu Cheppina Premakatha: ప్రముఖ ఓటీటీలో యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

Meghalu Cheppina Premakatha OTT Streaming: యూత్ కి నచ్చేలా లవ్ అండ్ మ్యూజిక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’.  థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని సాధించిన ఈ సినిమా  సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతమైన లొకేషన్స్‌లో తెరకెక్కించారు. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు అద్భుతమై అనుభూతిని పంచే ఈ ఫీల్‌గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్ ప్రస్తుతం SunNXT ఓటీటీ వేదికగా దూసుకుపోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు విపిన్ తెరకెక్కించాడు. యూత్ ను కట్టిపడేసే ఈ రోమాంటిక్ ఎంటర్ టైనర్ స్టోరీ విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమాలో నరేష్ అగస్త్య.. వరుణ్ అనే ఒక కోటీశ్వరుడికి  కొడుకు పాత్రలో నటించాడు.  తండ్రి నుంచి వారసత్వం వద్దని  కానీ సొంతంగా ఎదగాలనుకుంటాడు.  అంతేకాదు  తన తండ్రి ఇష్టాయిష్టాలకు అతీతంగా  ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో  వరణ్ కు మేఘన తో (రాబియా ఖతూన్‌) పరిచయం అవుతుంది. అది వారి మధ్య ప్రేమ చిగురుస్తుంది. లవ్ తర్వాత వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చోట చేసుకున్నాయి. ఈ సంఘటనలతో కథ ఎలాంటి టర్న్ చేసుకుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీతో దర్శకుడు విపిన్ తెరకెక్కించాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అందమైన లోకేషన్స్ లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఫ్యామిలీతో ఈ దసరా సెలవుల్లో ఈ సినిమాను చూసి ఎంచక్కా చూడొచ్చు. చిత్రంలో హీరో, హీరోయిన్ మధ్య సీన్స్ కట్టిపడేస్తాయి. ప్రతీ ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా దర్శకుడి విజన్ ను మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఈ చిత్రంలో మ్యూజిక్ కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా రూపొందించారు.  హీరోగా నరేష్ అగస్త్య నటన బాగుంది. హీరోయిన్ రాబియా ఖతూన్ మేఘన పాత్రలో ఇమిడిపోయారు. కొన్ని సీన్స్ సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో  రాధికా శరత్‌కుమార్, సుమన్, తులసి, ఆమని నటించారు.  

దర్శకుడు విపిన్ ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ప్రతి ఫేమ్ డైలాగ్ లో అతని పనితనం కనిపిస్తుంది.  వల్పారై హిల్ స్టేషన్‌ అందాలు ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్డుతలను చేస్తోంది.  సినిమాకు  జస్టిన్ ప్రభాకరణ్ అందించిన సంగీతం పెద్ద ఎస్పెట్. పాటలు విజువల్స్ గా కూడా చాలా బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.  నిర్మాతగా ఉమాదేవి కోట ఈ చిత్రాన్ని ఉన్నత విలువలో నిర్మించారు.  

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Meghalu Cheppina Premakatha ott streamingMeghalu Cheppina Premakatha streaming on sun nextMeghalu Cheppina Premakatha cast and crew

Trending News