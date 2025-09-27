Meghalu Cheppina Premakatha: ప్రముఖ ఓటీటీలో యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే..

Meghalu Cheppina Premakatha OTT Streaming: యూత్ కి నచ్చేలా లవ్ అండ్ మ్యూజిక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ’. థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని సాధించిన ఈ సినిమా సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతమైన లొకేషన్స్లో తెరకెక్కించారు. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు అద్భుతమై అనుభూతిని పంచే ఈ ఫీల్గుడ్ ఎంటర్టైనర్ ప్రస్తుతం SunNXT ఓటీటీ వేదికగా దూసుకుపోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు విపిన్ తెరకెక్కించాడు. యూత్ ను కట్టిపడేసే ఈ రోమాంటిక్ ఎంటర్ టైనర్ స్టోరీ విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమాలో నరేష్ అగస్త్య.. వరుణ్ అనే ఒక కోటీశ్వరుడికి కొడుకు పాత్రలో నటించాడు. తండ్రి నుంచి వారసత్వం వద్దని కానీ సొంతంగా ఎదగాలనుకుంటాడు. అంతేకాదు తన తండ్రి ఇష్టాయిష్టాలకు అతీతంగా ఆశయాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో వరణ్ కు మేఘన తో (రాబియా ఖతూన్) పరిచయం అవుతుంది. అది వారి మధ్య ప్రేమ చిగురుస్తుంది. లవ్ తర్వాత వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చోట చేసుకున్నాయి. ఈ సంఘటనలతో కథ ఎలాంటి టర్న్ చేసుకుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీతో దర్శకుడు విపిన్ తెరకెక్కించాడు.
అందమైన లోకేషన్స్ లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఫ్యామిలీతో ఈ దసరా సెలవుల్లో ఈ సినిమాను చూసి ఎంచక్కా చూడొచ్చు. చిత్రంలో హీరో, హీరోయిన్ మధ్య సీన్స్ కట్టిపడేస్తాయి. ప్రతీ ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా దర్శకుడి విజన్ ను మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఈ చిత్రంలో మ్యూజిక్ కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా రూపొందించారు. హీరోగా నరేష్ అగస్త్య నటన బాగుంది. హీరోయిన్ రాబియా ఖతూన్ మేఘన పాత్రలో ఇమిడిపోయారు. కొన్ని సీన్స్ సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో రాధికా శరత్కుమార్, సుమన్, తులసి, ఆమని నటించారు.
దర్శకుడు విపిన్ ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ప్రతి ఫేమ్ డైలాగ్ లో అతని పనితనం కనిపిస్తుంది. వల్పారై హిల్ స్టేషన్ అందాలు ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్డుతలను చేస్తోంది. సినిమాకు జస్టిన్ ప్రభాకరణ్ అందించిన సంగీతం పెద్ద ఎస్పెట్. పాటలు విజువల్స్ గా కూడా చాలా బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి. నిర్మాతగా ఉమాదేవి కోట ఈ చిత్రాన్ని ఉన్నత విలువలో నిర్మించారు.
