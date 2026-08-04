Midnight Hyderabad Heavy Rain: నిన్న సాయంత్రం వరకు హైదరాబాద్లో వర్షాలు పడినప్పటికీ, అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒక్కసారిగా క్లౌడ్బర్ట్స్ తలపించింది. హస్తినాపురం, సరూర్ నగర్, బండ్లగూడ, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, నాంపల్లి, గోల్కొండ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచుతూ కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు చోట్ల ఇళ్లలోకి కూడా నీరు చేరింది. అత్యధికంగా సరూర్ నగర్లో 112 మిల్లీమీటర్లు, ఉప్పల్లో 81 మిల్లీమీటర్లు, బండ్లగూడలో 79 మిల్లీమీటర్లు, హయత్ నగర్లో 72 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, కృష్ణానగర్, యూసఫ్గూడ, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్, బోయినపల్లి, రసూల్పురా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అలాగే తార్నాక, హబ్సిగూడ, హిమాయత్ నగర్, నారాయణగూడ, అమీర్పేట్, లక్డికాపూల్ మరియు మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షపాతం నమోదయింది.ఈ భారీ వర్షం వల్ల రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో, హైడ్రా, మున్సిపల్ బృందాలు వేగంగా స్పందించి మ్యాన్హోల్స్పై చెత్తను తొలగించి, క్లియర్ చేసి నీరు నిల్వకుండా అప్రమత్తమయ్యారు.
నగరవాసులక మొబైల్ అలెర్ట్..
వర్షాల కారణంగా నిన్న లష్కర్ బోనాల కార్యక్రమాలకు కూడా అంతరాయం కలిగింది. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని, మ్యాన్ హోల్స్ , విద్యుత్ స్తంభాల సమీపంలో వెళ్లకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు, విద్యుత్ అధికారులు, హైడ్రా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోవైపు, జిహెచ్ఎంసీ (GHMC) పరిధిలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని నగర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని సూచించింది. దీనికి తోడు టీజీఐసీసీసీ ద్వారా కూడా వాతావరణ సూచనలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని మెసేజ్లు పంపారు.
|సరూర్ నగర్
|11 సెంమీ
|కాప్రా
|7 సెంమీ
|ఉప్పల్ రాజీవ్ నగర్
|4 సెంమీ
|మల్కాజిగిరి వినాయక్ నగర్
|3 సెంమీ
|కూకట్పల్లి
|3 సెంమీ
|కుత్బుల్లాపూర్
|3 సెంమీ.
|హిమాయత్ నగర్
|2 సెంమీ
కుండపోతగా వర్షం పడటంతో రోడ్లన్నీ జలమయమై, ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తాయి. దీనివల్ల వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలు చోట్ల ద్విచక్ర వాహనదారులు వర్షం నుండి తప్పుకోవడానికి మెట్రో పిల్లర్ల వద్ద ఆశ్రయం పొందారు. ఈ వర్షంతో ఉక్కపోత నుంచి నగర ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం లభించింది. వాతావరణం మారడంతో నగరంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ వర్షం కురిసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రానున్న గంటలో కూడా వర్షపాతం కొనసాగే అవకాశం ఉందని IMD అంచనా వేస్తోంది.
#HYDTPinfo
🚨 Traffic Alert 🚨
Due to the continuous flow of storm water, waterlogging has been reported near OP Chatrinaka.
🚜 The staff of @shotr_chtrnaka are on the spot and coordinating with the the team of @Comm_HYDRAA to clear the accumulated water and restore the free… pic.twitter.com/fhyqohBecN
— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) August 3, 2026
ఇతర జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు ఇలా..
రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా, సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్లో 7 సెం., కడపాల్లో 7 సెంల వర్షపాతం నమోదయింది. మేడ్చల్ మలకాజిగిరిలోని కాపుల JHMC ఆఫీస్ వద్ద 7 సెంలు, రంగారెడ్డి జిల్లా కొండదుర్గలో 6.7 సెంల వర్షపాతం నమోదయ్యాయి.
నేడు కూడా వర్షాలు..
నేడు కూడా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, కోనసీమ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చని పేర్కొంది. తెలంగాణలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అలర్ట్ జారీ చేసింది.
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