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హైదరాబాద్‌ను ముంచెత్తిన అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం.. సరూర్‌నగర్‌లో 112 మి.మీ వర్షపాతం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..

హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిన్న రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. అర్ధరాత్రి కుండపోత వర్షమే కురిసింది. ఇక నగరంలో కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయింది. సరూర్ నగర్, హస్తినాపురం, ఉప్పల్, బండ్లగూడ, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, బంజారాహిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. నిన్న కురిసిన వర్షానికి రికార్డు స్థాయిలో సరూర్ నగర్‌లో 112 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:22 AM IST
హైదరాబాద్‌ను ముంచెత్తిన అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం.. సరూర్‌నగర్‌లో 112 మి.మీ వర్షపాతం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం..
Image Credit: Midnight Hyderabad Heavy Rain: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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