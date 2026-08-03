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'ఎల్‌జీబీటీ – ఏ లీగల్ బ్యాటిల్-2' నిర్మాణానికి సహకరిస్తాం.. మంత్రి అడ్లూరి ప్రకటన

LGBT A Legal Battle: ‘ఎల్‌జీబీటీ – ఏ లీగల్ బ్యాటిల్’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా 50 రోజుల ప్రదర్శన పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా మూవీ మేకర్‌ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. సమాజంలో ట్రాన్స్‌జెండర్స్‌కు సమాన హక్కులు, గౌరవం కల్పించాలనే సందేశాన్ని అందించిన చిత్రాన్ని అభినందించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 03, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:12 PM IST
'ఎల్‌జీబీటీ – ఏ లీగల్ బ్యాటిల్-2' నిర్మాణానికి సహకరిస్తాం.. మంత్రి అడ్లూరి ప్రకటన
Image Credit: LGBT A Legal Battle

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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