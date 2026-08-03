LGBT A Legal Battle: 'ఎల్జీబీటీ – ఏ లీగల్ బ్యాటిల్' మూవీ 50 రోజుల ప్రదర్శన విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకకు తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో ట్రాన్స్జెండర్స్కు కూడా గౌరవప్రదమైన జీవితం ఉండాలనేది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచని అని చెప్పారు. అందులో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ట్రాన్స్జెండర్స్కు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తోందని గుర్తు చేశారు. సమాజంలో అందరికి సమాన హక్కులు.. సమాన అవకాశాలతో వారు ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సినిమా సమాజానికి మంచి సందేశం అందిస్తోందని అభినందించారు. ఎల్జీబీటీ–ఏ లీగల్ బ్యాటిల్ పార్ట్-2 సినిమా నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తిగా సహకరిస్తామన్నారు.
అనంతరం డైరెక్టర్ పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రేక్షకులు తమ చిత్రాన్ని విశేషంగా ఆదరించారని.. 50 రోజుల విజయాన్ని అందించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా ప్రతి మనిషిని గౌరవించే భావన సమాజంలో పెరగాలని తాము కోరుకున్నామని.. ఆడియోన్స్ ఆ సందేశాన్ని ఆదరించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎల్బీ శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైందని.. ఇందులో నటించడం గర్వంగా ఉందని చెప్పారు. 50 రోజుల విజయాన్ని అందుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. తండ్రి పాత్రలో నటించిన ఆనంద్ చక్రపాణి, నటి హిమ, ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడారు.
ఈ సినిమాను హిందీలో డబ్ చేస్తున్నామని.. ఇప్పటకే డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయని గ్రేడియంట్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అధినేత విమల్ రాజ్ మాథుర్ తెలిపారు. త్వరలో సెకెండ్ పార్ట్ను తమ బ్యానర్పై సమర్పిస్తామని తెలిపారు. మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు మాదాల రవి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో నటించిన ట్రాన్స్జెండర్ కళాకారులకు మరిన్ని చిత్రాలలో అవకాశాలు లభించాలని కోరుకున్నారు. ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన సోనా రాథోడ్, విష్ణు తేజ రమణ, టీవీ రామన్, వంశీ, టెక్నీషియన్స్ ప్రతాప్ రెడ్డి, నాగరాజు, తేజ, సాయి ప్రసాద్, కోటి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ బి బాపిరాజు పాల్గొన్నారు. చివరగా చిత్ర బృందం 50 రోజుల విజయానికి కారణమైన ప్రేక్షకులకు, మీడియాకు, తమకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.