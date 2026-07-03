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Jupally Krishna Rao: ఈ రోజు కూడా రెడీ అంటే వస్తా..?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు జూపల్లి కృష్ణారావు మళ్లీ అప్పులపై సవాల్..

Jupally krishna rao fires on brs:  తన దగ్గర బీఆర్ఎస్ చేసిన అప్పుల చిట్టా ఉందని కాంగ్రెస్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా ఈ రోజు కూడా రావడానికి రెడీ అంటూ మరోసారి బీఆర్ఎస్ కు సవాల్ విసిరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:47 PM IST
Jupally Krishna Rao: ఈ రోజు కూడా రెడీ అంటే వస్తా..?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు జూపల్లి కృష్ణారావు మళ్లీ అప్పులపై సవాల్..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jupally Krishna Rao: ఈ రోజు కూడా రెడీ అంటే వస్తా..?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు జూపల్లి కృష్ణారావు మళ్లీ అప్పులపై సవాల్..
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