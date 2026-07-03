/Jupally Krishna Rao: ఈ రోజు కూడా రెడీ అంటే వస్తా..?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు జూపల్లి కృష్ణారావు మళ్లీ అప్పులపై సవాల్..

Jupally Krishna Rao fires on Harish Rao and Ktr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం సవాళ్ల పర్వం ఇంకా కొనసాగుతుంది. నిన్న ఉదయం 11 గంటలకు తెలంగాణ భవన్ కు వస్తానని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సవాల్ విసిరారు. దీనికి అనుగుణంగా నేతలు కూడా ప్రత్యేకంగా సీటును కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు గన్ పార్కు వద్ద ముగ్గురు పొన్నం ప్రభాకర్ , అడ్డూరీ, అజరుద్దీన్ కూడా బీఆర్ఎస్ నేతల కోసం చర్చకు వేచి చూశారు. కానీ పోలీసులు శాంతి భద్రతల సమస్యలతో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో సవాల్ చేసి అరెస్ట్ లు చేయడం, నిర్బంధించడం ఏంటని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, కేటీఆర్ పోలీసులపై ఫైర్ అయ్యారు.
బీఆర్ఎస్ నాయకులకు మరోసారి సవాల్ విసిరిన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు
తెలంగాణ భవన్, గన్ పార్క్ నుండి ప్రెస్ క్లబ్కు చర్చ స్థలాన్ని మార్చిన జూపల్లి
రాజీనామా సవాల్కు కట్టుబడి ఉన్నాను
సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రెస్ క్లబ్లో చర్చకు సిద్ధం
– జూపల్లి కృష్ణారావు https://t.co/TrOIYR9ohP pic.twitter.com/9Y4RwR8wgu
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 3, 2026
అంతే కాకుండా జూపల్లి కృష్ణారావు తొలుత తెలంగాణ భవన్ వస్తానని చెప్పి, ఆ తర్వాత మాట మార్చాడని అన్నారు. అసలు ధైర్యం లేని వారు ఎందుకు సవాల్ చేశారని కాంగ్రెస్ మంత్రుల్ని కేటీఆర్, హరీష్ రావు తూర్పార బట్టారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తాజాగా.. మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు స్పందించారు. ఖబర్దార్ అంటూ కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై ఫైర్ అయ్యారు. తన సవాల్ కు కట్టుబడి ఉన్నట్లు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులపై చర్చించడానికి రెడీగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ రోజు కూడా చర్చకు గన్ పార్క్ కు వస్తానని మరోసారి సవాల్ విసిరారు. సమయం వాళ్లు చెప్పాలని అన్నారు. అంతే కాకుండా ఒకవేళ తాను అసత్యమని తెలితే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని అన్నారు. గన్ పార్క్ వద్దకు అప్పులపై చర్చకు రెడీ అంటూ మరోసారి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తనపై కేటీఆర్, హరీష్ రావులు నోటికొచ్చినట్లు అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకొనని మండిపడ్డారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రూ. 7. 3 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసిందన్నారు. ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీదనే స్పెషల్ గా కట్టుబడి కార్పోరేషన్ లను ఏర్పాటు చేసి రు. 74 వేల కోట్ల అప్పులు చేశారన్నారు.
అప్పులపై తాను బీఆర్ఎస్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతంలో అసెంబ్లీలో చేసిన అప్పులపై హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు వెర్వేరుగా లెక్కలు చెప్పారని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ తీరు ఆపరేషన్ సక్సెస్.. పెషెంట్ డెడ్ అన్న చందంలా ఉందని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
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