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Balkampet Yellamma: బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణంలో అరుదైన దృశ్యం.. సీఎం సతీమణికి పూల దండ వేసిన మంత్రి కొండా సురేఖ..

Balkampet yellamma temple: మూడు రోజుల పాటు బల్కం పేట్ ఎల్లమ్మ వార్షిక  బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు అమ్మవారికి కళ్యాణోత్సవంను నిర్వహించారు. దీనిలో మంత్రి కొండా సురేఖ, సీఎం సతీమణి కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకను తిలకించడానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:12 PM IST
Balkampet Yellamma: బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణంలో అరుదైన దృశ్యం.. సీఎం సతీమణికి పూల దండ వేసిన మంత్రి కొండా సురేఖ..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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