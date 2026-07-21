/Balkampet Yellamma: బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణంలో అరుదైన దృశ్యం.. సీఎం సతీమణికి పూల దండ వేసిన మంత్రి కొండా సురేఖ..

Balkampet yellamma temple Hyderabad: ప్రస్తుతం ఆషాడ మాసం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించారు. సోమవారం రోజున అమ్మవారిని పెళ్లికూతురుగా అలంకరించి, ఎదుర్కొలు నిర్వహించారు. మంగలళవారం కళ్యాణంను నిర్వహించారు. ఇక మూడో రోజు బుధవారం రథోత్సవంను నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవంను చూసేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.
అమ్మవారికి మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్ లు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. సీఎం సతీమణి కూడా కళ్యాణంకు హజరయ్యారు. ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలను సమర్పించారు.
భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలన్నారు. VIP దర్శనాలు, వికలాంగులు, జోగినిలకు ప్రత్యేక క్యూ లైన్స్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాల కోసం వరుణయాగం జరుగుతోందన్నారు. నిజాం కాలం నుంచి బల్కంపేట అమ్మవారు పిలిస్తే పలికేదైవంగా అనుగ్రహిస్తున్నారని మాట్లాడారు. అమ్మవారిని దర్శించుకొంటే కోరికలు నేరవేరుతాయని పేర్కొన్నారు.
బోనాల ఉత్సవాల కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కేటాయించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో బల్కంపేట కళ్యాణోత్సవంలో అరుదైన సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఉత్సవాలకు హాజరైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి సతీమణి గీతారెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అమ్మవారి పూలమాలల్ని మర్యాద పూర్వకంగా ఒకరి మెడలో మరోకరు వేసుకున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా సీఎం రేవంత్ కు, మంత్రి కొండా సురేఖకు వివాదం నడుస్తుందని రచ్చ నడుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కొండా సురేఖ, సీఎం సతీమణి మెడలో పూల దండ వేయడంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ నవ్వులు విరబూశాయి. మరోవైపు మంత్రి కొండా సురేఖ, సీఎం సతీమణి ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహించారు.
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