Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ ఆశీర్వాదాలు మా మీద ఉండాలి..!. వివాదం వేళ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ ఆశీర్వాదాలు మా మీద ఉండాలి..!. వివాదం వేళ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Konda surekha controversy: మంత్రి కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి రాఖీని కట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో  సీఎం రేవంత్ కోసం ప్రత్యేకంగా రాఖీని చేయించికట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా ఇలాంటి పండగ వాతావరణంలో రాజకీయాలు మాట్లాడనని చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:32 PM IST
Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ ఆశీర్వాదాలు మా మీద ఉండాలి..!. వివాదం వేళ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kondasurekhatiesrakhitocmrevanth

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!
2
3
4
5