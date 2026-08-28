/Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ ఆశీర్వాదాలు మా మీద ఉండాలి..!. వివాదం వేళ మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Minister Konda Surekha ties rakhi to cm revanth reddy: దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన రాఖీ పండగ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెమ్మలు రాఖీ పండగను ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటున్నారు. దీంతో ఊరు వాడ, పల్లె పట్నమంతా ఎక్కడ చూసిన పండగ వాతావరణం కన్పిస్తుంది. మరోవైపు తెలంగాణ రాజకీయాలలో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ అంశం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే.
అయితే.. తాజాగా.. పండగ వేళ కొండా సురేఖ సీఎం నివాసంకు వెళ్లి రాఖీని కట్టడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రతి ఏడాదిలాగానే ఈసారి కూడా మంత్రి కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి బంగారు రాఖీని కట్టారు. అలాగే సీఎం మనవడికి, అల్లుడికి కూడా రాఖీ కట్టారు. సీఎం రేవంత్ సైతం మంత్రి కొండాసురేఖతొ రాఖీని కట్టించుకున్నారు.
రాఖీ వేళ కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..
సీఎం రేవంత్ కు రాఖీ కట్టిన తర్వాత మంత్రి కొండాసురేఖ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాఖీ పండగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలన్నారు. మా ఆడపడుచుల దీవేన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీద ఉంటుందని అన్నారు. అంతే కాకుండా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంచి సుపారిపాలన అందించాలని, తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లాలా ఆయనకు శక్తిని, యుక్తిని ఇవ్వాలని ఆ దేవుడ్నిప్రార్థిస్థున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి ఆశీర్వాదాలు సైతం మా ఆడపడుచుల మీద ఉండాలని మాట్లాడుతూ.. రాఖీ పండగ జరుపుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి స్పెషల్ గా విషేస్ చెప్పారు. అయితే.. ఇటీవల చోటు చేసుకున్న వివాదంపై మీడియా నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురుకాగా.. పండగ వేళ రాజకీయాలు మాట్లాడనని చెప్పుకొచ్చారు.
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