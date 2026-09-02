/Konda Surekha: నన్ను ఎవరు పిలువలేదు.. నేనే వచ్చా... ఉత్కంఠ వేళ కొండంత ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మంత్రి సురేఖ..!

Minister Konda Surekha reacts on her delhi tour: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలతో పలు దఫాలుగా సీఎం రేవంత్ సమావేశం అయ్యారు. ఇక మంత్రి కొండా సురేఖకు సైతం హస్తిన నుంచి పిలుపు వచ్చిందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీంతో కొండా సురేఖ హుటాహుటీన ఢిల్లీకి తరలి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కొండా సురేఖపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ చర్యలు తీసుకుంటుందని, మంత్రి పదవి పోయినట్లే అని, కొత్తగా మంత్రి వర్గ విస్తరణ, నామినేటేడ్ పోస్ట్ ల భర్తీ ఉంటుందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది.
అయితే వీటికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇస్తు కొండా సురేఖ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మంత్రి కొండాసురేఖ ఏఐసీసీ కార్యాలయంకు చేరుకున్నారు. తనకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నుంచి పిలుపు రాలేదన్నారు. అంతే కాకుండా తన వ్యక్తిగత పనుల మీద తాను ఢిల్లీకి వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారిని కలిసేందుకు హస్తినకు వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ భేటీలో ఖర్గేతో పాటు, కేసీ వేణు గోపాల్ తో సైతం మంత్రి కొండా సురేఖ భేటీ కానున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు కొండాసురేఖపై చర్యలు తీసుకుంటారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతున్న వేళఇది కాస్త బిగ్ ట్విస్ట్ గా మారింది. మరోవైపు కొండాసురేఖకు ఇద్దరు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇద్దరు మంత్రులు, ఒక అగ్రనేత మద్దతునిస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది.
ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖపై వేటు వేస్తే బీసీ సామాజికవర్గం నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుందని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సైతం దీనిపై మల్లగుల్లాలు పడుతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు.. కొండా సురేఖకు మద్దతు పెరగడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వర్గంలో ఆందోళలు పెరిగినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
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