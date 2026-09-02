Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Konda Surekha: నన్ను ఎవరు పిలువలేదు.. నేనే వచ్చా... ఉత్కంఠ వేళ కొండంత ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మంత్రి సురేఖ..!

Konda Surekha: నన్ను ఎవరు పిలువలేదు.. నేనే వచ్చా... ఉత్కంఠ వేళ కొండంత ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మంత్రి సురేఖ..!

Konda surekha in delhi: మంత్రి కొండా సురేఖ ఏఐసీసీ కార్యాలయంకు చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియా ఆమెను పలకరించగా తనను ఎవరు ఢిల్లీ పిలవలేదని చెప్పారు. తన వ్యక్తిగత పనుల మీద ఢిల్లీ వచ్చినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:22 PM IST
Konda Surekha: నన్ను ఎవరు పిలువలేదు.. నేనే వచ్చా... ఉత్కంఠ వేళ కొండంత ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మంత్రి సురేఖ..!
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Konda Surekha: నన్ను ఎవరు పిలువలేదు.. నేనే వచ్చా... ఉత్కంఠ వేళ కొండంత ట్విస్ట్ ఇచ్చిన సురేఖ..
2
3
4
5