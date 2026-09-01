/Konda Surekha: కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పిలుపు.. సుష్మిత వివాదంపై హీటెక్కిన రాజకీయాలు.!.

Minister Konda Surekha went to delhi amid Konda Sushmita row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మంత్రి కొండాసురేఖ అంశం కాక రేపుతుంది. ఇప్పటికే మంత్రి కొండా సురేఖకు మంత్రి పదవి నుంచి ఉద్వాసన పలుకుతారని జోరుగా ప్రచారం జరుతుంది. మరోవైపు మంత్రి కొండా సురేఖపై తెలంగాణ పీసీసీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఒకింత ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కొండా సుష్మిత లైన్ దాటి మాట్లాడారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్ డిసిప్లినరీ కమిటీకి సైతం కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలపై సీరియస్ గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా మంత్రి వర్గ విస్తరణలో భాగంగా మంత్రి కొండాసురేఖకు ఉద్వాసన పలుకుతారని కొత్తవారికి ఈ శాఖను కేటాయిస్తారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
ఇక కొండా మురళి డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో భేటీ అయ్యారు. తమకు సోనియా,రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలు అంటే గౌరవమన్నారు. కాంగ్రెస్ ను వదిలేది లేదని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. మంత్రి కొండా సురేఖకు సైతం అధిష్టానంనుంచి పిలుపు రావడం తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
దీంతో కొండా సురేఖ హస్తిన బాటపట్టారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్తో సురేఖ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు. అలాగే, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసేందుకు కూడా ఆమె అపాయింట్మెంట్ కోరారు.
అయితే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు. మంత్రి వర్గ విస్తరణతో పాటు, నామినేటేడ్ పోస్టుల భర్తీ మొదలైన వాటిపై కూడా అధిష్టానంతో చర్చలు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ అంశంపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుందొ అన్నదానిపై తీవ్రఉత్కంఠ నెలకొంది.
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