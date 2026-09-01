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Konda Surekha: కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పిలుపు.. సుష్మిత వివాదంపై హీటెక్కిన రాజకీయాలు.!.

Konda surekha controversy: ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హస్తిన బాటపట్టారు. మరోవైపు కొండా సురేఖకు కూడా ఢిల్లీ హైకమాండ్ నుంచి పిలుపు రావడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:37 PM IST
Konda Surekha: కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పిలుపు.. సుష్మిత వివాదంపై హీటెక్కిన రాజకీయాలు.!.
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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