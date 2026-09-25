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Ponnam Prabhakar: భక్తుల భద్రతే అత్యంత ప్రాధాన్యత.!. గణేష్ నిమజ్జనంవేళ అధికారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక సూచనలు..

Ganesh immersion in Hyderabad: గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మండపాలకు విద్యుత్ సరఫరా, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. అంతే కాకుండా.. భక్తులు, మండపాల నిర్వాహకులు అధికారులకు పూర్తిగా సహకరించాలని కోరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 25, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:44 PM IST
Ponnam Prabhakar: భక్తుల భద్రతే అత్యంత ప్రాధాన్యత.!. గణేష్ నిమజ్జనంవేళ అధికారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక సూచనలు..
Image Credit: ministerponnamprabhakaronganeshimmersion

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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