Ponnam Prabhakar fires on Pawan kalyan press meet: పవన్ కల్యాణ్ ఒక పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అని, ఆయనను ఎవరో వెనుకుండి నడిపిస్తున్నారని, కానీ స్క్రిప్ట్ మాత్రం సరిగ్గా ఇవ్వడంలేదని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.  అంతే కాకుండా..  తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కారంటూ మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 02, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:40 PM IST
Image Credit: pawankalyan(file)

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

