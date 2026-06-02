Ponnam Prabhakar mass counter to ap deputy cm pawan kalyan press meet comments: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణ నవనిర్మాణ సంకల్ప యాత్రపై వివాదం రాజుకుంది. దీనిపై పోలీసులతో పాటు తెలంగాణ హైకోర్టు కూడా అనుమతి నిరాకరించింది. ఇక తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రులు కూడా దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ కు వ్యతిరేకంగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా హైదరాబాద్ లోని జూబ్లిహిల్స్ లో తన నివాసంలో ప్రెస్ మీట్ ను ఏర్పాటు చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణ అంటే తనకు ఎంత అభిమానమో కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
రెండు రాష్ట్రాలు విభజన జరిగిన విధానం సరిగ్గా జరగలేదనిన మాత్రమే తాను మాట్లాడినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఇక ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ వివాదంపై కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో ఎవరి అయ్య జాగీర్ కాదని, బరాబర్ తెలంణాలో జనసేన తిరుగుతుందని కౌంటర్ ఇచ్చారు.ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలకు తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణ బరాబర్ మా అయ్య జాగీరే అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాంతం తమ తండ్రి, తాతల జాగీర్ అని అభివర్ణించారు. నాలుగు కోట్ల ప్రజల అయ్యజాగీర్ అన్నారు. ఇది మీ అయ్య జాగీర్ కాదని గుర్తు పెట్టుకొవాలన్నారు. పవన్ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా అహంకార పూరితంగా ఉన్నాయన్నారు. తనకు ఏపీలోనే దిక్కులేదని, తెలంగాణలో వచ్చి ఏంచేస్తానని పవన్ కళ్యాన్ మాట్లాడారని మరీ ఇప్పుడు ఈ రాద్దాంతం ఎందుకున్నారు. తెలంగాణకు పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతును ఎప్పుడిచ్చారని ప్రశ్నించారు. అమర వీరులను గుర్తు చేసుకున్న సందర్భాలు లేవన్నారు.
పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణకు వచ్చి పీకేదేంటీ అని మంత్రి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అని, తన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే తాను కూడా పవన్తో ఒక క్యారెక్టర్ చేయిస్తానన్నారు. అంతే కాకుండా... గద్దర్కు కారు కొనిచ్చారని చెప్పినందుకు ముందు క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ పవన్ను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు. చనిపోయిన వారి గురించి, ఆ సమయంలో చేసిన పనులను చెప్పి సింపతీ సంపాదించుకొవాలని అనుకొవడం ఏంటని పవన్ పై మండిపడ్డారు.
తాము ఉద్యమ సమయంలో కూడా ఆంధ్రా వాళ్ళని మేం ఏం అనలేదని, మేం ఆంధ్రా వాళ్ళని ఏదో అన్నట్టు పవన్ కల్యాణ్ అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంటులో ఏ బిల్లు చేసినా తలుపులు మూసే పాస్ చేస్తారని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా.. కొండగట్టుకు ఇచ్చిన పైసలు మీ అయ్యా జాగీరా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. గతంలో తెలంగాణ పర్యటన వేళ ప్రొటొకాల్ ఇచ్చిన విషయంను పవన్ కళ్యాణ్ మర్చిపోయారా ఏంటని మంత్రి పొన్నం కౌంటర్ ఇచ్చారు.
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టి రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చినా, పోయినా మాకేం సంబంధం లేదన్నారు. నటుడిగా ఆయనను ఎప్పుడు ఆదరిస్తామన్నారు.
