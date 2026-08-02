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సికింద్రాబాద్ మహంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్!

Secunderabad Bonalu 2026: ఆషాఢ మాస బోనాల పండగలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తొలి బోనం సమర్పించారు. అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను కూడా సమర్పించారు. ఈ సమయంలోనే మంత్రి విలేకరులతో మాట్లాడారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:23 AM IST
సికింద్రాబాద్ మహంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సికింద్రాబాద్ మహంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్!
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