/సికింద్రాబాద్ మహంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్!

Secunderabad Bonalu 2026: తెలంగాణ విశిష్ట సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలకు ఆషాఢ మాస బోనాల పండగ ఒక ప్రతీక అని రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన సికింద్రాబాద్ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతర ఉత్సవాల సందర్భంగా మంత్రి తన కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని.. తొలి బోనం సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి బంగారు బోనంతో పాటు పట్టు వస్త్రాలను మంత్రి అధికారికంగా సమర్పించారు.
మహంకాళి అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రజలకు బోనాల పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి.. పాడిపంటలతో పంట పొలాలు పచ్చగా ఉండాలని ఆ మహంకాళి అమ్మవారిని ప్రార్థించాం. ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని.. ఎవరి వృత్తుల్లో వారు గొప్ప విజయాలు సాధించాలని వేడుకున్నాం. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా విజయవంతంగా ముందుకు సాగడానికి ఆ జగజ్జనని కరుణాకటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ మన రాష్ట్రంపై ఉండాలని ఆకాంక్షించాం.. అని మంత్రి తెలిపారు.
హైదరాబాద్ నగరం ఆతిథ్యానికి పెట్టింది పేరని గుర్తుచేసిన మంత్రి.. బోనాల ఉత్సవాలలో కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజలంతా అత్యంత ఉత్సాహంతో, భాగస్వామ్యమై పండగను జరుపుకుంటారని అన్నారు. భక్తుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, వారికేలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం, జిహెచ్ఎంసి, పోలీస్ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు.
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఉండటంతో ఈసారి ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ గణనీయంగా పెరిగిందని.. దానికి తగ్గట్టుగానే రవాణా వ్యవస్థను సిద్ధం చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో కూడా ఈ ప్రాంతంపై అనేక విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారు ప్రజలను కాపాడారని మంత్రి పొన్నం అన్నారు. ఎల్ నినో వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎదురైనా.. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదని బోనాల సందర్భంగా అన్ని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించమని.. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకుని అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులతో రాష్ట్రంలో మంచి వర్షాలు కురుస్తాయనే నమ్మకం మాకు ఉందని మంత్రి పొన్నం అన్నారు.
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