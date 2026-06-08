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Sridhar Babu: హిట్లర్ పదం పట్టుకుని రాజకీయాలా.?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister sridhar babu fires on brs party: అసలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏ సందర్భంలో హిట్లర్ అనే పదంను ఉపయోగించారో కూడా తెలియకుండా రాజకీయాలు చేయడం ఏంటని కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మండి పడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:44 PM IST
Sridhar Babu: హిట్లర్ పదం పట్టుకుని రాజకీయాలా.?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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