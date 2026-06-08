/Sridhar Babu: హిట్లర్ పదం పట్టుకుని రాజకీయాలా.?.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister Sridhar babu slams on brs ktr and harish rao: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బెంగళూరు కాంక్లెవ్ లో ఉపయోగించిన హిట్లర్ అనే పదం చుట్టునే తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్, బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. అసలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హిట్లర్ అనే పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించారు.. అన్న విషయం కూడా తెలియకుండా రాజకీయాలు చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
దీనిపై తాజాగా.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు బెంగళూరులో జరిగిన The Hindu Conclave లో ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడారో పూర్తిగా వినకుండా... కేవలం ఒక పదాన్ని పట్టుకుని కొందరు బీఆర్ఎస్ నేతలు రాజకీయం చేయడం అత్యంత సిగ్గుచేటని ఫైర్ అయ్యారు. సీఎం గారు మాట్లాడిన Administrative Philosophy, Administrative Depth ను అర్థం చేసుకునే Basic Intellectual Maturity బీఆర్ఎస్ కు లేదని సెటైర్లు వేశారు.
సీఎం గారు ప్రస్తావించింది కేవలం Execution Speed, Decisiveness గురించి మాత్రమే తప్ప... హిట్లర్ హింసా సిద్ధాంతాలను కాదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్లోని చెరువులు, కుంటలను కబ్జాదారుల నుంచి కాపాడాలంటే ఆ మాత్రం ఉక్కు సంకల్పం ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ‘హిట్లర్’ గురించి సీఎం గారు చెప్పారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు.
HYDRAA స్పీడ్ కు కబ్జాదారుల గుండెల్లో పుడుతున్న వణుకు చూసి... తట్టుకోలేక... ఓర్వలేక... ఎక్కడ ఏడ్వాలో తెలియక... ఈ ‘హిట్లర్’ ముసుగు వేసుకుని కొందరు దొంగ ఏడుపులు ఏడుస్తున్నారన్నారు. కేటీఆర్ నోట ప్రజాస్వామ్య విలువలు అనే మాట వింటే... గురివింద గింజ తన కింద నలుపు ఎరుగదు అన్న సామెత గుర్తొస్తుందన్నారు. అంబేద్కర్, గాంధీజీల గురించి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడటం ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద జోక్ అని సెటైర్లు వేశారు.
పదేళ్ల పాటు సచివాలయానికి రాకుండా... ప్రగతి భవన్కు ఇనుప కంచెలు వేసి... సామాన్య జనానికి ఎంట్రీ లేకుండా... ఒక ‘హిట్లర్ బంకర్’ లాగా దాన్ని మార్చి పాలించినప్పుడు మీ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఎక్కడికి పోయిందని..?.. ఎద్దేవా చేశారు. ఇందిరా పార్క్ వద్ద ‘ధర్నా చౌక్’ను ఎత్తేసినప్పుడు మీ ప్రజాస్వామ్యం ఏమైందన్నారు. ప్రత్యర్థులపై, సొంత పార్టీ నేతలపై ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేయించి నప్పుడు ఏమైందీ మీ ప్రజాస్వామ్యం...? అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ సార్ ఆశయాలు ఏమయ్యాయని అన్నారు.
టీజీపీఎస్సీ పేపర్లను పప్పు బఠానీల్లా మార్కెట్లో అమ్మకానికి పెట్టి లక్షలాది నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేసింది మీరు కాదా...? తప్పులన్నీ మీరు చేసి... వాటిని సరిచేస్తున్న మాపై నిందలు వేస్తున్నారా కేటీఆర్ గారు..?.. అంటూ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రశ్నించారు. మహాత్మా గాంధీ గారు ‘అహింస’ అన్నారే తప్ప... దొంగతనాలు, కబ్జాలు జరుగుతుంటే చేతులు కట్టుకుని కూర్చోమనలేదన్నారు.
చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో చూపించే కఠినత్వాన్ని ఫాసిజం అనడం వారి అజ్ఞానానికి నిదర్శనమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ హిట్లర్ క్రూరత్వాన్ని, ఆ హింసాత్మక ఫాసిజాన్ని ఎప్పటికీ సమర్థించదు. అది మా డీఎన్ఏలోనే లేదని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కేటీఆర్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ సమాజం ఎవరి అహంకారంపై తిరగబడి... ఎవరిని గద్దె దించి ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టిందో... అసెంబ్లీ, లోక్సభ, గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనం కేటీఆర్ గారు అంటూ పంచ్ లు వేశారు.
అహంకారంతో ఊగిపోయిన మిమ్మల్ని ప్రజలు ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టారని.. ఇప్పటికైనా వాస్తవాలు గ్రహించి... ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనులకు సహకరించాలి తప్ప, ఇలాంటి చిల్లర కామెంట్స్ తో ‘డైవర్షన్ పాలిటిక్స్’ చేయోద్దని కేటీఆర్ కు సూచిస్తున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
రైతుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు బీఆర్ఎస్ కు లేదు. మా ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మద్దతు ధరతో పాటు అర్హులైన రైతులకు రూ. 500 బోనస్ అందిస్తూ నిరంతరాయంగా ధాన్యం సేకరిస్తోందన్నారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని దశల వారీగా నెరవేర్చేందుకు మా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తోంది.
హరీష్ గారూ... 2014, 2018 ఎన్నికల ముందు మీరిచ్చిన మేనిఫెస్టోలను ఒక్కసారి పరిశీలించాలన్నారు. అందులో ఎన్ని హామీలను నెరవేర్చారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. రైతుబంధుకు మేం ఎగనామం పెట్టలేదని, అర్హులైన ప్రతి రైతుకూ ‘రైతు భరోసా’ను పారదర్శకంగా అందించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు స్పష్టం చేశారు.
2014లో అప్పటి TBGKS గౌరవ అధ్యక్షురాలు, కవిత గారు, అప్పటి BRS ప్రభుత్వం కేంద్రము తీసుకొచ్చిన కార్మిక వ్యతిరేక, ప్రభుత్వ రంగ వ్యతిరేక MMDR చట్టానికి మద్దతు తెలిపింది నిజం కాదా?.. అంటూ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రశ్నించారు. బొగ్గు గనుల వేలం ప్రక్రియలో SCCL పాల్గొనకుండా అడ్డంకులు సృష్టించి, మీ పార్టీకి అనుకూలమైన ప్రైవేట్ సంస్థలు, బినామీలకు బ్లాకులు వెళ్లే పరిస్థితులు కల్పించింది మీ ప్రభుత్వం కాదా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
కోయగూడెం బ్లాక్-III, సత్తుపల్లి బ్లాక్-III వంటి విలువైన బొగ్గు గనులు సింగరేణికి దక్కకుండా పోయాయన్నారు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో సంస్థకు రూ.2000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. మీ 10 సంవత్సరాల పాలనలో సింగరేణికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన బొగ్గు, విద్యుత్ బకాయిలు, దాదాపు రూ.40 వేల కోట్ల రూపాయలు చెల్లించకుండా సంస్థపై ఆర్థిక భారం మోపింది మీ ప్రభుత్వమే కాదా..?. అంటూ గత పాలనపై మండిపడ్డారు.
నేటి మెడికల్ బోర్డు వ్యవస్థ సంక్షోభానికి కారణం ఎవరని..? సింగరేణి చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాజకీయ జోక్యం, పైరవీలు తో మెడికల్ బోర్డును వివాదాస్పదం చేసింది ఎవరు ??.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. 2023 గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల సమయంలో కార్మికుల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఏర్పడి, పోటీ చేసే ధైర్యం కూడా చేయని మీరా మమ్మల్ని ప్రశ్నించేది.??.. అంటూ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ధ్వజమెత్తారు. మేం అధికారంలోకి వచ్చాకా— సుమారు 30,000 మంది కాంట్రాక్టు కార్మికులకు లాభాల వాటాగా ₹5,000, తదుపరి సంవత్సరంలో ₹5,500 అందించాం. ₹40 లక్షల ప్రమాద బీమా కల్పించామని తెల్చి చెప్పారు.
దీనితో పాటు.. డిపెండెంట్ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిని 35 నుండి 40 సంవత్సరాలకు పెంచడంతో పాటు, శాశ్వత కార్మికులకు ₹1 కోటి ప్రమాద బీమా, కాంట్రాక్టు కార్మికులకు ₹40 లక్షల బీమా, కాంట్రాక్టు కార్మికులకు లాభాల వాటా, BC లైజనింగ్ అధికారుల నియామకం, సింగరేణి భవిష్యత్తు కోసం సోలార్, థర్మల్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల విస్తరణ, హైదరాబాద్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభం, బొగ్గుపై ఆధారపడకుండా సంస్థ విస్తరణ కోసం ఇతర ఖనిజ రంగాల్లో అడుగులు, ఉత్పత్తి, రవాణా, ఆర్థిక పనితీరులో రికార్డు స్థాయి పురోగతి సాధించామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు స్పష్టం చేశారు.
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