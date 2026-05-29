/Uttam Kumar Reddy: రికార్డ్ స్థాయిలో కొనుగోళ్లు.. ధాన్యం సేకరణపై మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Minister Uttam kumar reddy key comments on grain procurement: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా ధాన్యం కొనుగోలు అంశం తీవ్ర వివాదంగా మారింది. చాలా చోట్ల రైతన్నలు పండించిన ధాన్యంను ప్రభుత్వం కొనుగొలు చేయకుండా కాలాయాపన చేస్తుందని అపోసిషన్ పార్టీలు మండి పడుతున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు అకాల వర్షం కూడా రైతన్నలకు మరింత కన్నీళ్లను మిగిల్చింది. ఈ క్రమంలో ధాన్యం కొనుగోలుపై రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి కెప్టెన్ ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ధాన్యం దిగుబడిలోనే కాకుండా కొనుగోళ్లలోను తెలంగాణా రాష్ట్రం దేశంలోనే అగ్రభాగాన నిలిచిందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
మొత్తం భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో కొనుగోలు చేసిన ధాన్యం తో పోల్చి చూసినప్పుడు తెలంగాణా రాష్ట్ర భాగస్వామ్యం 60% నికి చేరుకుందని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ రాష్ట్ర సచివాలయంలో సహచర మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్, మహమ్మద్ అజహరుద్దీన్, ఖమ్మం లోకసభ సభ్యులు రామసహాయం రఘు రాంరెడ్డి,తూడి దేవేందర్ రెడ్డి తదితరులతో కలసి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సర్కారు ఇప్పటి వరకు 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసిందన్నారు. దేశం మొత్తం మీద ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు ఇప్పటి వరకు 60% భాగస్వామ్యం అయిన తెలంగాణా రాష్ట్రం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యే నాటికి దేశంమొత్తంలో 75% భాగస్వామ్యానికి చేరుకోవొచ్చని ఆయన తెలిపారు.
కొనుగోళ్లలో మిగిలిన రాష్ట్రాల దిగుబడులతో పొల్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 24 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, తమిళనాడులో 11 నుంచి 12 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, మహారాష్ట్రలో 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, కేరళలో 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం మాత్రమే కొనుగోలు కాగా, తెలంగాణ ఇప్పటికే 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసిందన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ నుంచి 52 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు మాత్రమే ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించినప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆ లక్ష్యాన్ని అధిగమించి 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కొనుగోళ్లను పూర్తి చేసిందని స్పష్టం చేశారు. ఇది రైతుల కష్టానికి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ రైతు పక్షపాత విధానాలకు నిదర్శనమని స్పష్టం చేశారు.
2025-26 యాసంగి సీజన్లో రాష్ట్రంలో 64.36 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు జరిగి, సుమారు 141 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నామని తెలిపారు. వర్షాకాలం ప్రారంభానికి ముందే కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ప్రతి సీజన్కు వరి ఉత్పత్తి పెరుగుతోందని, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ద్వారా స్వీకరిస్తున్న బియ్యం పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తోందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, తాను పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. దేశంలో అతిపెద్ద ధాన్యం ఉత్పత్తి, కొనుగోలు రాష్ట్రంగా తెలంగాణకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు..
ధాన్యం కొనుగోళ్ల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8,575 కొనుగోలు కేంద్రాలు, దాదాపు 13 వేల రవాణా వాహనాలు, రెండు లక్షలకు పైగా సిబ్బందిని ప్రభుత్వం వినియోగించిందన్నారు. ఇప్పటివరకు రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.11,050 కోట్లు నేరుగా జమ చేశామని పేర్కొన్నారు. ఖరీఫ్, యాసంగి కలిపి 2025-26 సీజన్లో రైతులకు చెల్లింపులు, కొనుగోళ్లు, రవాణా తదితర కార్యకలాపాలపై దాదాపు రూ.39,300 కోట్ల వ్యయం జరుగుతోందన్నారు.
అకాల వర్షాల వల్ల రైతులకు నష్టం రాకుండా చర్యలు..
ఇటీవల కురిసిన అకాల వర్షాలతో తడిసిన 10,214 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని బాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులకు తరలించి రైతులకు నష్టం జరగకుండా కాపాడామని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా రైతులకు కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పీ) అందేలా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.
ధాన్యం కొనుగోలు, రవాణా, రైతులకు చెల్లింపులు, భారీ స్థాయిలో లాజిస్టిక్స్ నిర్వహణ వంటి అంశాల్లో తెలంగాణ సాధించిన విజయాన్ని చారిత్రాత్మక విజయంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు వచ్చే ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేసి రైతులకు పూర్తి మద్దతు అందిస్తామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
బీజేపీ, బీఆర్ఎస్పై తుమ్మల ఫైర్..
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజకీయ ప్రేరేపిత విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయిలో ధాన్యం ఉత్పత్తి, కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయని, రైతులు తీసుకొచ్చే ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తోందని చెప్పారు.
రైతులపై నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే బీజేపీ నాయకులు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి తెలంగాణకు మరింత ధాన్యం కొనుగోలు కోటా, ఎఫ్సీఐ స్వీకరణ లక్ష్యాలను పెంచాలని డిమాండ్ చేయాలని తుమ్మల రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలకు సూచించారు.
