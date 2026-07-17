/Hyderabad: ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Minister Vakiti Srihari health news: తెలంగాణ మంత్రి వాకిిటిశ్రీహరి ఒక్కసారిగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గత కొన్ని రోజులుగా వాకిటి శ్రీహరి తీవ్రమైన జ్వరం, ఇన్ఫెక్షన్లతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీక్ నెస్ కారణంగా ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు బంజారా హిల్స్ లోని కేర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో ఐసీయూలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం వాకిటి శ్రీహరికి వైద్యులు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. ఆయన హెల్త్ నిలకడగా ఉంది. మరోవైపు మంత్రి వాకిటి ఆస్పత్రి ఆస్పత్రిపాలయ్యారని తెలియగానే కాంగ్రెస్ కు చెందిన మంత్రులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆయన ఆరోగ్యంపై ఎలా ఉందని కుటుంబ సభ్యుల్ని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
ఇటీవల మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి గాంధీభవన్ లో నిన్న ( గురువారం).. ప్రజల నుంచి అర్జీల్ని సేకరించారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని భరోసా కల్పించారు. ప్రజల కోసమే ప్రజా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి భరోసా కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యంపై వైద్యులు బులెటిన్ విడుదల చేయాల్సి ఉంది.
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