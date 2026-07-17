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Hyderabad: ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Minister Vakiti Srihari Health  news: మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర జ్వరం, ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను  బంజారా హిల్స్ లోకి కేర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:12 PM IST
Hyderabad: ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: vakitisrihari(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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