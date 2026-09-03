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Mla Raja singh: డబ్బుల వాటాలో తేడాల వల్లే ఇదంతా.!. కొండా సురేఖ రాజీనామాపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha controversy: కొండా సురేఖను సస్పెండ్ చేయాలని పెద్ద నేతలు ఢిల్లీలో ఫిక్స్ అయ్యారని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ చూసినా అవినీతి జరుగుతోందని   ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్  కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:24 PM IST
Mla Raja singh: డబ్బుల వాటాలో తేడాల వల్లే ఇదంతా.!. కొండా సురేఖ రాజీనామాపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mla Raja singh: డబ్బుల వాటాలో తేడాల వల్లే ఇదంతా.!. కొండా సురేఖ రాజీనామాపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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