/Mla Raja singh: డబ్బుల వాటాలో తేడాల వల్లే ఇదంతా.!. కొండా సురేఖ రాజీనామాపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mla raja singh responds over Konda Surekha resignation row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొండా సురేఖ అంశం విషయంలో ఉత్కంఠకు తెర పడింది. ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కొండా సురేఖకు తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆదేశించింది. ఒకవేళ చేయకుంటే బర్తరఫ్ చేస్తామని తెల్చి చెప్పింది. ఇక దీనిపై కొండా సురేఖ ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తారన్న దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. తాజాగా..ఈ వివాదంపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ అరెస్టు నుంచి కథ నడిచిందన్నారు.
అప్పుడే మంత్రి పదవి గుంజుకోవాలని చూశారని విమర్శించారు. డబ్బుల వాటాలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వొచ్చిందని, కొండా సురేఖను సస్పెండ్ చేయాలని పెద్ద నేతలు ఢిల్లీలో కూర్చున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ చూసినా అవినీతి జరుగుతోందన్నారు. మంత్రులు,పెద్ద నేతలు,చిన్న నేతలు,అధికారులనే తేడా లేకుండా అవినీతి నడుస్తోందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యాక అవినీతి ఆగడం లేదన్నారు. గతంలో కేసీఆర్ అప్పులు చేసి.. పాలించి ఫాంహౌస్ లో కూర్చున్నారని, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అబద్ధపు హామీలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు. కేవలం పేపర్ లో మాత్రమే నిధులు ఇస్తున్నట్టు చెప్తారని, కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో మాత్రం జీరో అని ఎద్దేవా చేశారు. దీంతో మంత్రులకు, నేతలకు అర్థమైందని, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడూ పడిపోతదో చెప్పలేమన్నారు.
అసలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంటదో...పోతుందో.. అని డిసైడ్ అయ్యారని... అందుకే ఎక్కడ పడితే అక్కడ దోచుకోవడం షురూ చేశారని రాజాసింగ్ విమర్శలు చేశారు. ఏదీ ఎక్కడా దొరికితే అక్కడ దోచేస్తున్నారని, ఇదంతా డబ్బుల వ్యవహారం అయిందన్నారు. ఈ డబ్బుల లొల్లి కొండా సురేఖ రాజీనామా వరకు వచ్చిందన్నారు. ఇప్పుడు కొండా సురేఖ ప్రెస్ మీట్ లో ఏమీ చెప్తుందో చూడాలని ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై విమర్శలు గుప్పించారు.
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